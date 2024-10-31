Üsküdar'da meme kanseri farkındalık semineri düzenlendi

Üsküdar Belediyesi, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği Meme Kanseri Farkındalık Semineriyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, alanında uzman hekimler toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla konuştu. Yoğun ilginin olduğu seminerde, meme kanseriyle mücadelede bilinçlenmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Seminer, Prof. Dr. Hüseyin Yüce Bircan'ın moderatörlüğünde yapılırken, Prof. Dr. Levent Çelik ve Op. Dr. Cem Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Uzmanlar, meme kanserinin belirtileri, erken tanının önemi, tedavi yöntemleri ve korunma yolları gibi hayati konularda detaylı sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

“Pek çok projeyi hayata geçirmek istiyoruz”

Etkinlikte konuşan Başkan Dedetaş, kadın sağlığı konusunda Üsküdar'da atılan adımları artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Dedetaş, “Bu işin hem sağlık tarafıyla, hem hukuki hem de psikolojik danışmanlık tarafıyla kadınları özellikle destekleyecek pek çok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Biz kadınlar hayatta güçlü durabilmek için kendimize iyi bakmak zorundayız. Bu anlamda, belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği, sizlerin ihtiyaçlarına göre şekillendireceğiz." dedi.

Moderatör Prof. Dr. Hüseyin Yüce Bircan, önemli bir konuda farkındalık oluşturdukları için Sinem Dedetaş’a ve Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. Levent Çelik sunumunda, meme kanserine yakalanma oranları hakkında bilgi verdi. Çelik, “Meme kanserinin sıklığı yıllar içinde artıyor. Günümüzde 7-8 kadından biri hayatı boyunca kendi vücudunda meme kanseri ile tanışıyor. 2050’de beklenense ortalama 5-6 kadından biri; yani kadınların yüzde 17-20’si hayatının bir döneminde meme kanseriyle tanışıyor olacak. En büyük sebep yaşlanmamız; toplum yaşlandıkça daha çok kanserle karşılaşıyoruz. Sadece çevre faktörleri değil, yaş da meme kanseri için en önemli etkenlerden biri.” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Cem Yılmaz ise meme kanseri farkındalığı için yurt içi ve yurt dışında yürüttükleri projelerden bahsetti ve meme kanseri muayenesi konusunda bilgilendirici bir sunum yaptı.

Etkinlikte yapılan sunumların ardından katılımcılar, uzman hekimlere meme kanseri ve diğer sağlık konularında merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, alanında uzman konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.