Üsküdar'da milli maç heyecanı

Üsküdarlılar, A Milli futbol takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya karşısında aldığı zaferi, Başkan Sinem Dedetaş'ın katılımıyla dev ekranda izledi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye-Avusturya maçını tezahüratlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyen yüzlerce Üsküdarlı, alanı doldurdu.

Üsküdarlı komşularımız, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Ay-Yıldızlıların 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milli maç heyecanına ortak olurken, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli takımımızı tebrik etti.

Yoğun ilgi gören organizasyonda, vatandaşlara patlamış mısır, çay ve dondurma ikram edildi. Ayrıca futbolseverlerin katılımıyla yapılan yüz boyama etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.