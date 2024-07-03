  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Üsküdar'da milli maç heyecanı

Üsküdar'da milli maç heyecanı

Üsküdar'da milli maç heyecanı
Güncelleme:

Üsküdarlılar, A Milli futbol takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya karşısında aldığı zaferi, Başkan Sinem Dedetaş'ın katılımıyla dev ekranda izledi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye-Avusturya maçını tezahüratlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla izleyen yüzlerce Üsküdarlı, alanı doldurdu.

Üsküdarlı komşularımız, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Ay-Yıldızlıların 2-1'lik galibiyetle çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milli maç heyecanına ortak olurken, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli takımımızı tebrik etti.

Yoğun ilgi gören organizasyonda, vatandaşlara patlamış mısır, çay ve dondurma ikram edildi. Ayrıca futbolseverlerin katılımıyla yapılan yüz boyama etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.

 

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Resmi açıklama geldi: Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı Resmi açıklama geldi: Akaryakıt, sigara ve alkole ÖTV zammı Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor Tüm dünya Mert Günok'un bu uçuşunu konuşuyor TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Polis, öğretmen, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Enflasyon sonrası Temmuz 2024 kira zam oranı belli oldu Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar TL'ye en düşük ve en yüksek faizi veren bankalar Onur Buldu'nun eşi ve kızı, Rüştü Onur Atilla ile Nez aşkını unutturdu Onur Buldu'nun eşi ve kızı, Rüştü Onur Atilla ile Nez aşkını unutturdu
Benzine, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi Benzine, motorine ve LPG'ye ÖTV zammı geldi ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, Haziran 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı