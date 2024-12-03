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Üsküdar'da parklar yeni yüzüyle hizmete açıldı

Üsküdar'da parklar yeni yüzüyle hizmete açıldı
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Üsküdar Belediyesi, ilçedeki eski ve işlevini yitirmiş oyun alanlarını yenileyerek parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Modern ve fonksiyonel hale getirilen parklar, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar olarak yeniden hizmete girdi.

Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, eskimiş ve yıpranmış oyun grupları sökülerek yerine çocuklar için tasarlanmış, yeni nesil oyun ekipmanları yerleştirildi. 

Parkların peyzaj düzenlemeleri de yenilenerek daha canlı ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Ayrıca, parkların içindeki tüm donatılar özenle bakım ve onarımdan geçirildi.

Yeniden tasarlanan parklar, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği şekilde düzenlendi. Bu düzenlemelerle çocuklar güvenli ve eğlenceli zaman geçirirken, aileler de huzurla dinlenebilecekleri modern yaşam alanlarına kavuştu.

 Yenileme çalışmaları kapsamında Çınaraltı Parkı, Dostluk Parkı, Kerpiçhane Parkı, Öğretmenler Parkı, Saransk Parkı ve Toygar Hamza Parkı tamamlanarak hizmete girdi. Valide-i Atik ve Barbaros Parkındaki yenileme çalışmaları ise devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 8 bin 944 metrekarelik alan yenilendi.

Pati Parklar da Hizmette

Yenilenen Saransk Parkı ve Öğretmenler Parkı, yalnızca çocuklara ve ailelere değil, patili dostlara da hitap ediyor. Köpekler için özel olarak tasarlanmış oyun aletleriyle donatılan Pati Park alanları, Üsküdarlılara sevimli dostlarıyla keyifli zaman geçirme imkânı sunuyor.

Bu düzenlemelerle Üsküdar, her yaştan birey için daha modern, güvenli ve keyifli yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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