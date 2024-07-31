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Üsküdar'da riskli yapılara karşı ''hızlı tarama testi''

Üsküdar'da riskli yapılara karşı ''hızlı tarama testi''
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Üsküdar’ın uzun süredir çözüm bekleyen kentsel dönüşüm sorununu gidermek ve depreme karşı güvenli, çağdaş ve çevre dostu yeni konutlarla vatandaşları bir an önce buluşturmak için riskli yapıları, KENT AŞ’nin danışmanlığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteğiyle yenileme çalışmaları kapsamında ''hızlı tarama testi" uygulanmaya başlandı.

Üsküdar Belediyesi, İBB işbirliği ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında hızlı tarama çalışmalarına devam ediyor.

İBB tarafından başlatılan ve şehirdeki binaların dayanıklılığını belirlemeyi amaçlayan tarama testlerine Üsküdar Belediyesi de entegre oldu. Çalışmalar belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle devam ediyor.

İBB ile entegre olarak başlatılan ‘’Hızlı tarama testleri’’ne şu ana kadar 5 bin 041 binanın başvurusu yapıldı. 400’ün üzerinde binada hızla inceleme yapıldı. Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri toplam 4 bin 645 binada inceleme gerçekleştirecek.

Belediye tarafından yapılacak saha programı çerçevesinde, hızlı taramanın tamamlanma süreci de belirlenecek.

Hızlı Tarama ile numune almadan uzmanlar tarafından yerinde yapılan bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temellere dayalı tarama yöntemleri ile değerlendiriliyor.

Bina inceleme çalışmaları ekiplerce ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, binayı doğrudan "riskli yapı" olarak kodlamadığı için vatandaşlar tarafından daha tercih edilebilir bir yöntem olarak biliniyor..

Ev sahipleri, internet üzerinden veya İBB’den ücretsiz olarak yazılı olarak test için başvuruda bulunabilirler.

Hızlı tarama ekibinden İnşaat Mühendisi İrfan Dandin konuya ilişkin bilgi vererek,  hızlı tarama testinde ilk önce donatı yerlerini belirlediklerini söyledi. Yaptıkları çalışmada korozyon olup olmadığına baktıklarını belirten Dandin, betondaki dayanım testlerinin ardından sisteme giriş yaparak kayıt oluşturduklarını aktardı.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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