Üsküdar'da ''Umuda Pedal'' etkinliği

Üsküdar Belediyesi tarafından, görme engelli bireylerin daha çok Braille alfabesiyle hazırlanan kabartma kitap okumasına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla “Umuda Pedal” etkinliği düzenlenecek.

Üsküdar Belediyesi, Beyaz Baston Haftası’nda görme engellilere daha fazla Braille alfabesiyle hazırlanan kabartma kitap ulaştırılması için anlamlı bir projeye destek veriyor.

TÜRGÖK ve Umuda Pedal Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, bu kez bisiklet pedalları kabartma kitaplar için çevriliyor.

Beyaz Baston Haftası kapsamında 12 Ocak Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek bisiklet sürüşü, Üsküdar İskele Meydanı’ndan başlayacak.

Bisikletliler, İskele ile Harem Meydanları arasında iki tur yaparak toplamda 20 kilometrelik bir parkuru tamamlayacak. Bu anlamlı etkinlik, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenecek.

11 yaşında görme yetisini kaybeden Gültekin Yazgan tarafından kurulan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK), Türkiye genelinde görme engellilere kabartma kitaplar ulaştırıyor. Bu kitaplar, görme engellilerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Etkinlikten elde edilecek bağışlar, TÜRGÖK tarafından kabartma kitap üretimi için kullanılacak.

Üsküdar Belediyesi, bu projeyi destekleyerek görme engellilerin eğitim ve kişisel gelişimlerine daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyor.