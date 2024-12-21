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Üsküdar'da ''Yılbaşı Pazarı'' açılıyor

Üsküdar'da ''Yılbaşı Pazarı'' açılıyor
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Üsküdar Belediyesi, yeni yılda sevdiklerine kadın el emeği ürünlerden hediye almak isteyenleri ‘’Yılbaşı Pazarı 2025’’ etkinliğine davet ediyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından yeni yıla sayılı günler kala tüm vatandaşların ziyaretine açılacak ‘’2025 Yılbaşı Pazarı”, rengarenk stantlarıyla yeni yılda sevdiklerine kadın el emeği ürünü hediyeler almak isteyenleri bekliyor. 

Mimar Sinan Meydanı’nda 22 Aralık Pazar günü başlayacak bu özel etkinlik, 12.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak. 

‘’2025 Yılbaşı Pazarı” ziyaretçileri birbirinden değerli kadın el emeği ürünlerinin yanı sıra, yöresel gastronomi lezzetleri ve birbirinden keyifli aktivitelerle buluşturacak.

Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) ve Kadın El Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) destekli üretici kadınların stantlarından, yılbaşı temalı atölyelere kadar geniş yelpazeli ürünler özenle hazırlanmış stantlarda yerini alacak. 

Toplam 45 standın yer alacağı etkinlik, yılın son günlerine ayrı bir renk katacak.

Etiketler üsküdar üsküdar belediyesi Sinem Dedetaş
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