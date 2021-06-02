Üst üste altıncı kez ödül Muratpaşa’ya

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, üst üste 6’ncı kez “Mavi Bayrak’ta En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülünü aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Yaşam şeklimizi, önceliklerimizi değiştirdiğimiz pandemi sürecinde çevrenin korunması için attığımız adımların ödüle değer bulunması bizi son derece mutlu etti. Bu ödülü, doğal değerlerimizin korunmasında yüksek hassasiyete sahip komşularımız adına alıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl Mavi Bayrak programı kapsamında yapılan çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü üst üste 6’ncı kez aldı. Değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri tarafından yapıldı.

VİZYON VURGUSU

Pandemi nedeniyle online yapılan toplantıda Muratpaşa Belediyesi’yle birlikte Antalya Büyükşehir, Fethiye, Kuşadası, Alanya belediyeleri de ödüle değer görüldü. TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, “Çevre eğitiminin önemini kavramış ve bu vizyonla salgın dönemini bahane etmeden çevre duyarlılığıyla çalışmalarını yürüten ödül sahiplerini kutluyorum” dedi.

KOMŞULARIMIZ ADINA ALIYORUZ

Ödülü üst üste 6’ncı kez alma başarısı gösteren Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal ise Mavi Bayrak programının, belediyenin yaşanabilir dünya – sürdürülebilir çevre hedefine yönelik çalışmalarında önemli yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Yaşam şeklimizi, önceliklerimizi değiştirdiğimiz pandemi sürecinde çevrenin korunması için attığımız adımların ödüle değer bulunması bizi son derece mutlu etti. Bu ödülü, doğal değerlerimizin korunmasında yüksek hassasiyete sahip komşularımız adına alıyoruz” diye konuştu.

PLAJLAR AÇILDI

Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan belediye plajlarının bu yıl da Mavi Bayrak almaya hak kazandığına dikkat çeken Başkan Uysal, kademeli normalleşmeyle birlikte plajların hizmet vermeye başladığını söyledi. Uysal, falez plajların sabah 07.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacağını belirtirken sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri ise plajların kapalı olacağını söyledi.

ÖDÜL GETİREN ÇALIŞMALAR

Muratpaşa Belediyesi, kısıtlamalar ve yasaklarla geçen 2020’de, Mavi Bayrak programı kapsamında deniz dibi temizliği ve envanter çalışması, plajlarda sıfır atık eğitimleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle falez temizliği yaptı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Muratpaşa, nesli tehdit altında bulunan Akdeniz fokunun korunmasına yönelik eğitimlere de 2020 içinde devam etti.

CANLI HEYKEL PERFORMANSLARI

Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için farklı bir etkinliğe imza atacak. Canlı heykeller, atıklardan yapılan kıyafetleriyle, kentin farklı noktalarında geri dönüşüme dikkat çeken performanslar gerçekleştirecek. Cuma günü, Üç Kapılar, Falez 2 Parkı, Meltem Mahallesi Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut Parkı ve Aydın Kanza Parkı’nda performanslarını sergileyecek canlı heykeller, 5 Haziran Cumartesi ise saat 16.300-18.00 arasında Üç Kapılar, Tek Kapılı Han ve Erenkuş Falez Plajı’nda olacak.