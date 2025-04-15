Usta oyuncu Nur sürer ve Mukadderat Film ekibi Küçükçekmece'deydi

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan “Mukadderat” filminin başrolüne hayat veren usta oyuncu Nur Sürer ve filmin yönetmeni ve senaristi, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi’nin düzenlediği söyleşiye konuk oldu.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen, ünlü oyuncu Nur Sürer, filmin yönetmeni Nadim Güç ve Senaristi Erdi Işık’ın konuşmacı olduğu söyleşiye, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de katıldı. Söyleşi öncesi “Mukadderat” filminin özel gösterimi sanatseverlerle buluştu. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşayan Sultan’ın hikâyesini anlatan film, ilgiyle izlendi.

Nur Sürer: Yumuşak veya komik bir kadını oynamak isterdim

Film gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide Nur Sürer böyle güzel bir hikâyenin içinde Sultan’ın yolculuğuna çıkmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Kariyeri boyunca güçlü kadın karakterlere hayat veren Nur Sürer, “ Hayat verdiğim karakterler hepsi birbirinden farklı karakterlerdi ama evet güçlü karakterlerdi. İnsanlarda da böyle bir izlenim kalıyor. Beni yeni gören biri nasıl cümle kuralım, nasıl başlayalım diye düşünüyor. Ama ben öyle biri değilim. Aslında ben çok yumuşak, çocuklarına sevgiyle sarılan bir kadını oynamak istiyorum ya da komik bir kadını… Ama bizim seçimimizle olmuyor, iş geliyor ve sevdiğim bir yapım şirketiyse ekmek parası diyorum” diye konuştu.

“En iyi yapabildiğim iş oyunculuk, iyi ki oyuncuyum”

En iyi yapabildiğim iş oyunculuk diyerek sözlerine devam eden usta oyuncu, “Ben anarşist bir tipim. İyi ki bu mesleği seçmişim diyorum. Otorite sevmiyorum tepemde. Sinema bu anlamda çok bağımsız bir iş kolu. İnsana sınırsız bir özgürlük sağlıyor. Önüme gelen sevdiğim tüm karakterleri oynuyorum. Ve hiç de işsiz kalmak istemiyorum” dedi.

“Keşke ‘Yol’ filminde oynasaydım, diyorum”

Nur Sürer, bir hayranının “keşke oynasaydım ya da oynamasaydım dediğiniz bir film var mı?” sorusuna, “Ben çok seçici bir oyuncu oldum sinemada. Yönetmen odaklı bir oyuncuydum. Yönetmen hep çok önemliydi. Hikâyenin daha sonra farkına vardım. Yönetmen kötü bir hikâyeden iyi bir film çıkarabilir düşüncesindeydim. Ama tabi senaryoda çok önemli. İkisi birbirini besler. Keşke oynasaydım dediğim bir film var. ‘Yol’ filmi… Yılmaz Güney hapisteydi o dönem. Ziyarete gitmiştik kendisini. Ama onu o gün başka bir cezaevine alıyorlardı. Benim ilk filmimi seyretmişti filmin yönetmeni Erden Kıral. Filmde mutlaka bu kadın olsun, demiş. Erden Kıral’ı daha sonra yönetmenlikten aldılar. Bizde filmde oynayacak oyuncular olarak bunu protesto etmiştik. Şimdi bazen düşünüyorum, bir oyuncu portföyünde ‘Yol’ gibi bir film ister miydi? Tabii ki isterdi. Ama ben hala o protestonun arkasında duruyorum. Şerif Gören çekti sonrasında. Bir daha geldiler bana. Yine hayır dedim” cevabını verdi.

Senarist Erdi Işık: Cide filmi yaptık diye düşünüyorum

Filmin memleketi Cide’de çekildiğini belirten senarist Erdi Işık, “Cide, aynı zamanda Rıfat Ilgaz’ın memleketi. Hababam Sınıfı’nın doğduğu yer diyebiliriz. Filmde esintileri var. Filmdeki bütün karakterler ailemi temsil ediyor. Cide, Türk televizyon ve sinemasında çok bilinen bir yer değil. Tüm Cideliler filme öyle bir ev sahipliği yaptı ki tüm ekibi güzel bir şekilde kucakladılar. Bir Cide filmi yaptık diye düşünüyorum” dedi.

Yönetmen Nadim Güç’ten Cide halkına teşekkür

Mukadderat filminin yönetmeni Nadim Güç ise, “Cide’de film çekmek daha önce hiç prodüksiyon yapılmamış bir kasaba olduğu için bizi biraz zorlasa da halkı sanki senelerdir bu anı bekliyormuş gibiydi. Yardımcı oyuncuları hep oralardan bulduk. Herkes üstüne düşen vazifeyi sonuna kadar yaptı. Mükemmel bir şekilde, her gün o işi yapıyorlarmış gibilerdi. Filmi sahiplendiler. Cide müthiş doğası olan bir yer. Normalde daha fazla problem yaşardık, ama olabilecek en az problemi yaşadık diyebilirim. Cide halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Nur Sürer ve film ekibini Küçükçekmece’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara çiçek takdiminde bulundu.