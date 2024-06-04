Usta şair Nazım Hikmet Konyaaltı'nda anıldı

Konyaaltı Belediyesi usta şair Nazım Hikmet’i ölümünün 61. yıl dönümünde Belgin Dalar’ın ''Nazım Şiirleri Sergisi'' ile andı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ''Nazım Hikmet aramızdan ayrılalı 61 yıl oldu. Memleketine hasret yaşadı Nazım. Kendisini özlemle anıyorum'' dedi.

3 Haziran 1963'te ebediyete uğurladığımız usta şair Nâzım Hikmet Ran, ölümünün 61. yıl dönümünde, Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen “Nazım Şiirleri Sergisi” ile anıldı. Belgin Dalar’ın usta şair Nazım Hikmet’in şiirlerinden esinlenerek hazırladığı yağlı boya eserlerden oluşan “Nazım Şiirleri Sergisi”nin açılışını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve ressam Belgin Dalar gerçekleştirdi. Sergiye vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sergi öncesinde Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi müzisyenlerinin Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirmesi ise beğeni topladı.

Usta şair Nazım Hikmet’i ölümünün 61. yılında “Nazım Şiirleri Sergisi” ile andıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Nazım Hikmet aramızdan ayrılalı 61 yıl oldu. 61 koca yıl. Memleketine hasret yaşadı Nazım. Kendisini özlemle anıyorum” dedi. Ülkesini seven, insan hakları için mücadele eden herkesin Nazım Hikmet ve onun şiirlerinden etkilendiğini dile getiren Cem Kotan, “Nazım Hikmet tanıklık ettiği çağın sesi olmuştur. Bizler de bugün Belgin hocamızın hazırladığı sergimizle usta şairimizi anıyoruz. Sergimizi görmeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. Belgin Dalar’ın “Nazım Şiirleri Sergisi” ücretsiz olup, 7 Haziran’a kadar gezilebilecek.