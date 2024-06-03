Usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran Beşiktaş'ta anıldı

Beşiktaş Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle usta şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran’ın ölümünün 61. yıl dönümünde Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir anma töreni düzenledi

Törene katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nâzım Hikmet’in bu memlekete olan sevgisini ve güzel günlerin geleceğine dair beslediği umudunu kendilerine örnek aldıklarını ve bu bilinçle her sorunun üstesinden geleceklerine inandıklarını kaydederek, “Hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamanın güzelliğini hep beraber tadacağız.” dedi.

Usta şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran ölümünün 61. yıl dönümünde Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda anıldı. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Beşiktaş Belediyesi ortaklığında düzenlenen programa Nâzım Hikmet Kültür Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nâzım Hikmet Kültür Vakfı Başkan Vekili Özcan Arca, Nâzım Hikmet Kültür Vakfı Üyesi Zeynep Oral, Sanatçı Mazlum Çimen ve Altan Gördüm, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı sanatçı Rutkay Aziz’in konuşmasıyla başladı. Aziz, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bulunan Nâzım Hikmet anıtının yapılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti.

BAŞKAN AKPOLAT: EZEN DEĞİL EZİLENİN YANINDA OLMUŞ BÜYÜK ŞAİR NAZIM HİKMET

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da törene katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Akpolat Nâzım Hikmet Ran’ın çok büyük bir şair ve yazar olduğuna değinerek: ‘’Nâzım Hikmet’i açıklayan çok güzel bir söz var: “Nâzım Hikmet, Memleket... Memleket, Nâzım Hikmet...” Nâzım Hikmet’i en iyi ifade edecek belki de yüzlerce cümle yerine geçecek tek cümle bence bu olabilir. Yaşadığı süreç boyunca gencin, yoksulun, işçinin, köylünün yanında olmuş, ezenden değil ezilenden yana olmuş, yaşamanın çok ciddi bir iş olduğunu ifade ederek, sağcısıyla solcusuyla hepimizin memleket sevdalısı olarak ifade ettiğimiz tarihsel bir kişilik. Büyük şairimiz Nâzım Hikmet’i tekrar sevgi, saygı ve rahmetle anıyor; hepinizi selamlıyorum.” dedi.



Başkan Akpolat’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan sinema ve tiyatro oyuncusu Altan Gördüm, Usta Şair Nazım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’, ‘Tuna’ ve ‘Akrep Gibisin Kardeşim’ adlı ölümsüz şiirlerini seslendirdi.

Mazlum Çimen ve Mehmet Yöntem’in verdiği müzik dinletisiyle devam eden anma programı, katılımcılar tarafından Nâzım Hikmet anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.