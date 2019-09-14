Usta sanatçıların isimleri Sarıyer'de ölümsüzleşti

Sarıyer Belediyesi’nin 23 dev projesinin yer aldığı toplu açılış yapıldı. Açılışta,19 park, 2 yol, bir okul ek binası bir de spor tesisi Sarıyerlilerin hizmetine sunuldu. Aynı zamanda topluma örnek olmuş kişilerin isimlerinin yaşatıldığı Vefa Projesi kapsamında Münir Özkul’dan Neşet Ertaş’a, Müşfik Kenter’den Kemal İnci’ye kadar birçok değerli sanatçıların isimleri açılan parklara verildi. Baltalimanı Hacı Şalgamcıoğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen açılışa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Şalgamcıoğlu ailesi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İMKANSIZI BAŞARDIK

Açılışta konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Burada imkansız olan bir şeyi başardık. Çok önemli bir eğitim yuvasının oluşmasına vesile olduk. Bu okulun yetersizliği tespit edildikten sonra yine Şalgamcıoğlu ailesinin desteğiyle bir ek bina yapıldı. Bizler bir kıvılcım gördüğümüzde o kıvılcımı büyütmek adına her zaman hazırız. Buranın oluşmasında önce Fen İşleri Müdürlüğü sonra da Park Bahçeler Müdürlüğü ve ailemizin de katkılarıyla üç mahallenin yararlanabileceği bir spor tesisi inşa ettik. Diğer mahallelerde de ortak alanlar yaratacağız. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek anlamında bu tür alanların olmazsa olmaz olduğu kaçınılmaz. Bu alanların kullanımı sırasında en büyük görev sizlere düşüyor. Çocuklarımızın özgürce hareket edebilmesi için buralara sahip çıkmalısınız. Belki de bu tesisler milli sporcuların yetişmesine vesile olacak” dedi.

MİNİKLERE ÖZEL PARK

Açılan 19 parkın içerisinde 0-3 yaş ve aileleri için tasarlanan İstanbul’un ilk parkı da bulunuyor. Bernard van Leer Vakfı ile birlikte yürütülen proje kapsamında Yeniköy Bağlar’da bulunan Attila İlhan Parkı içerisinde yer alan alan 0 -3 yaş çocukların kullanımına uygun olarak yeniden düzenlendi. Açılışı yapılan projelerin arasında Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi Geometrik Sirkülasyon ve Herkes İçin Erişim Projesi kapsamında yeniden düzenlenen yol, Reşitpaşa Trafo Sokak- Keskindere Sokak bağlantı yolu, Hacı Şalgamcıoğlu Okulu ek hizmet binası ve spor kompleksi yer alıyor.