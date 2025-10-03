Vali, Kaymakam ve Başkan'dan Konyaaltı'nda inceleme

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı’nın kırsal bölgesinde yer alan Sinan Değirmeni ile Doyran’da inceleme yaptı. İnceleme sırasında Vali Şahin, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı’nda görev yapan muhtarlar, Konyaaltı’nın kırsal bölgesinde yer alan Sinan Değirmeni ve Doyran’da incelemelerde bulundu. Bir süre önce yangından zarar gören Sinan Değirmeni’ni inceleyen ve restorasyon çalışmaları hakkında Kaymakam Köse ve Başkan Kotan’dan bilgi alan Vali Şahin, tarihi ve kültürel mirasın korunması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Şahin ayrıca, Köse ve Kotan’ın çalışmalarını takip ettiğini belirterek, Konyaaltı’nın kültürüne verdikleri önem dolayısıyla kendilerine teşekkürlerini iletti. Vali Şahin, Sinan Değirmeni incelemelerinin tamamlanmasının ardından ise Doyran’da yapılması planlanan futbol sahası alanında da incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

KOTAN, “BÖLGEDE SIK SIK İNCELEMELERDE BULUNUYORUM”

Antalya Valisi Hulusi Şahin öncülüğünde gerçekleşen inceleme sonrasında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Sayın Valimiz, bölgeyle ilgili bizlerden bilgi aldı. Çalışmalarımızı yakından takip ettiğini ve memnuniyetini dile geti