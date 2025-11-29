Varlığın Arayüzü sergisi Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp'te

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp, ressam Elif Çelebi’nin ‘Varlığın Arayüzü’ adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. 28 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak sergide gravür, mono baskı, kolaj ve yağlı boya tekniklerinden oluşan 79 eser yer alıyor.

Katılımcıları bireyde ve toplumda çoğu zaman göz ardı edilen durumlar üzerine düşünmeye çağıran sergide; aidiyet, yabancılaşma, kayıp ve yeniden buluşma gibi evrensel temalar yer alıyor.

Elif Çelebi: Eserlerimi sanatseverlerle buluşturabildiğim için çok mutluyum

Sergideki desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür eden ressam Elif Çelebi, ‘’İlkokuldan beri resim yapıyorum, profesyonel olarak da 2015 yılından bu yana eserler üretiyorum. Daha önce çok sayıda karma sergiye katıldım ama bu sergi İstanbul’daki ilk solo sergim oldu. Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınladığı sanata açık çağrıyı gördüm, başvuru yaptım ve olumlu bir dönüş aldım. Eserlerimi sanatseverlerle buluşturduğum için çok mutluyum. Üniversitede baskı resimle başlayan resim yolculuğum karışık teknikte eserlere ve yağlı boya tuvallere evrildi. Bu sergide de farklı teknikteki eserlerim yer alıyor. Eserlerimi oluştururken genelde insan ve toplum, doğa ve sistem gibi birbirini tamamlayan, var eden bazen de zıtlaşan kavramlara yoğunlaşıyorum. Bireyin toplumsal rolleri, içsel çatışmaları, görünmez bağlarla kurduğu ilişkiler üzerine çok katmanlı bir yapı oluşturmaya çalışıyorum’’ dedi.