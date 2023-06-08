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Vatandaş ihbar etti, Bodrum Belediyesi müdahale etti

Vatandaş ihbar etti, Bodrum Belediyesi müdahale etti
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Bodrum’da aracın çarptığı yavru kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Bitez Mahallesi’nde bir kedi yavrusuna araç çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale aracı ile bölgeye ulaştı.

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi alarak Torba Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Belediye veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi ve tetkikleri yapılan yavru kedinin çarpmaya bağlı ödemleri olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yavru kediye belediye personelleri “Çakıl” adını koydu.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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