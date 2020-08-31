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  4. 31 Ağustos 2020 11:55

Vatandaşların fotoğraflarıyla oluşturuldu, Belediye binasını süslüyor

Kartal Belediyesi, Kartal Meydanı karşısında bulunan ek hizmet binasının dış cephesini, Kartallı vatandaşların fotoğraflarından oluşturulan Atatürk portresi ile kapladı.

Vatandaşların fotoğraflarıyla oluşturuldu, Belediye binasını süslüyor
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Kordonboyu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan hizmet binasının sağ cephesindeki Atatürk posterinin rüzgârdan yırtılması nedeniyle, tahrip olan eski posterin yerine yeni bir görselin yerleştirilmesi için çalışma başlatan Kartal Belediyesi, binanın dış cephesine vatandaşların fotoğraflarından oluşturulan “Atatürk” portresi hazırladı.

Proje kapsamında Atatürk mozaiğinde yer almak isteyen yüzlerce Kartallı vatandaş, fotoğraflarını kartalbld@gmail.com adresine gönderdi. 21 Ağustos 2020 tarihine kadar vatandaşların gönderdiği fotoğraflardan Atatürk portresinin mozaiğini oluşturan Kartal Belediyesi, posteri 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi belediyenin ek hizmet binasına giydirdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Zafer Bayramı kutlamalarının ardından belediye ek hizmet binasına geçerek Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Atütürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ve vatandaşlarla birlikte binanın duvarlarını süsleyen Atatürk’ün mozaik portresi önünde fotoğraf çektirdi.

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