  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Veli'nin oğlu Orhan Küçükçekmece'de izleyici ile buluştu

Güncelleme:

Oyuncu Hakkı Ergök’ün, şair Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden ve hayatından yola çıkarak sahneye taşıdığı ‘Veli’nin Oğlu Orhan’ adlı tiyatro oyunu, Atakent ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezlerinde iki ayrı gösterimle seyirciyle buluştu.

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Orhan Veli Kanık'ın hayatından izler taşıyan oyunda, Hakkı Ergök’e tanbur Sanatçısı Hakan Dedeler müzikleriyle birlikte eşlik etti. 

Hakkı Ergök: Küçükçekmece seyircisi Türkiye’nin yetişmiş en iyi seyircilerinden

Küçükçekmece seyircisine teşekkür eden Oyuncu Hakkı Ergök, ‘’Küçükçekmece seyircisi bence Türkiye’nin en iyi yetişmiş seyircilerinden, bir oran vermem gerekirse ilk beşte diyebilirim. Bu özellikle de son altı, yedi yılda oldu. Oyun seçimindeki titizlik, sloganist tiyatro yerine birleştirici ve toplumun her kesimini kucaklayıcı oyunlar seçildi. Ortak paydalar üzerinden hareketle yapılan repertuarlar zamanla meyvesini verdi. Ayrıca Küçükçekmece seyircisi çok dürüst, tepkisini olumlu ya da olumsuz çok güzel ortaya koyar. Eğer beğenmediği bir oyunsa yarısında çıkar gider, beğendiği bir oyunsa da ayakta alkışlar. Dolayısıyla ben burada olmaktan çok mutluyum. Küçükçekmece benim hayatımda çok önemli bir yer almıştır ve almaya da devam ediyor’’ dedi.

Oyunun geçiş müziklerini ve Orhan Veli’nin şiirlerini besteleyen Hakan Dedeler ise’’ Altı buçuk senedir bu oyun üzerine Hakkı Ergök ile çalışıyoruz. Oyunda müzisyen Hakan rolüyle yer alıyorum ve canlı icra yapıyorum. İki Orhan Veli hayranı buluşup böyle bir projeye imza atmak bizim için çok keyifli, umarım izleyicilerimiz de keyif alıyordur’’ dedi.

Mustafa Kanmaz: Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çok güzel

Oyuna eşiyle birlikte gelen seyircilerden Mustafa Kanmaz, “ Hem sahne tasarımı hem müzik hem de üstadımızın oyunu çok güzeldi. Orhan Veli'nin şiirlerini çok severek okuyorum. Dolayısıyla benim için oyunda hem Orhan Veli’nin olması hem de Hakkı Ergök’ün gösterimi çok heyecan vericiydi. Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çok güzel. Bu sebeple başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
