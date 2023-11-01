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Vira Vira Sergisi Küçükçekmece'de açıldı

Vira Vira Sergisi Küçükçekmece'de açıldı
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Küçükçekmece Belediyesi Personeli Yener Korkmaz, kendi tasarımı olan gemi modellerini “Vira Vira” isimli sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

 Küçükçekmece Belediye Binası’nda yer alan serginin açılışına Belediye Başkanı Kemal Çebi de katılırken, mesai arkadaşları da Yener Korkmaz’ı yalnız bırakmadı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla açılışı gerçekleştirilen ve Korkmaz’ın  kendi tasarımı olan gemi modelleri, “Bandırma Vapuru, Paşabahçe Vapuru” gibi isimleriyle dikkat çekiyor.

 Açılışta konuşan Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sanatın ve sanatçıların mutlaka bir hikâyesi vardır. İyi ki sanat var. Çalışma arkadaşımızın böyle bir uğraşısı olmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. En başından beri Küçükçekmece’nin kültürle, sanatla, eğitimle, edebiyatla, güzel sanatlarla anılması yönünde bir iddiamız vardı. Önemli bir ölçüde bu iddiamızı tamamlamış bulunmaktayız. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yener Korkmaz: Yıllar önce sandal yapmakla başladım

Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren Yener Korkmaz, “Yıllar önce bir deniz kenarında bir fındık ağacı parçasıyla sandal yapmamla başladı her şey. 11 yıldır atölyemde bu eserleri oluşturuyorum. 21 tane eserim var. Sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

30 Kasım’a dek açık kalacak

Yener Korkmaz’ın kendi tasarımı olan 21 ayrı gemi modeli, Belediye Başkanlığı Binası 1. katta 30 Kasım’a dek açık kalacak. 

 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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