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Yabancı öğrencilerin staj tercihi Konyaaltı oldu

Yabancı öğrencilerin staj tercihi Konyaaltı oldu

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde staj yapan Sırbistan gelen lise öğrencileri, verimli bir staj dönemi geçirdiklerini ifade ettiler. Konuyla ilgili haber metni ve fotoğraflar ektedir. İyi çalışmalar dileriz.

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi’nde 3 haftalık
staj dönemini tamamlayan Sırp öğrenciler, stajın son gününde yazıcı montajı ile ilgili
eğitim aldı. Öğrenciler, staj süreleri boyunca, bilgisayar ve kamera kurulumu, yazılım,
yazıcı kurulumu gibi teknik detaylar içeren eğitimleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Staj dönemi içerisinde belediyede ilgili personellerin, uygulamalı eğitim anlamında
her türlü yardımı sağladıklarını söyleyen Sırbistanlı öğrencilerden Nikoleta Mojsijevic,
staj için 15 öğrenciden oluşan bir grup olarak geldiklerini ifade etti. Üç hafta boyunca
staj eğitimi aldıklarını belirten Mojsıjevıc, verimli ve eğlenceli bir staj dönemi
geçirdiklerini dile getirdi. Bilgisayar, kamera vb. elektronik cihazlarla ilgili uygulamalı
eğitim aldıklarını söyleyen Mojsıjevıc, “Burada eğlenceli zaman geçirdik. Benim için
çok yeni bir deneyim. Burayı çok beğendim. Yazıcı takıp sökme işlemini staj
döneminde yaptık. Açıklayıcı ve detaylı bir uygulama oldu” şeklinde konuştu.

Etiketler Konyaaltı Belediyesi
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