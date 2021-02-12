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  4. 12 Şubat 2021 14:28

Yağışlar İstanbul barajlarına nefes aldıırdı

Ocak ayı içerisinde kısa süreli etkili olan yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan Megakent İstanbul’da yüzleri güldürdü. 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle İstanbul’da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %45,48 olarak açıklandı.

Yağışlar İstanbul barajlarına nefes aldıırdı
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Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da buna rağmen barajların doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

11 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı 2 milyon 735 bin metreküp oldu.

12 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %45,48 olarak açıklandı.
 
 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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