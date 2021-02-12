Yağışlar İstanbul barajlarına nefes aldıırdı

Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da buna rağmen barajların doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

11 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı 2 milyon 735 bin metreküp oldu.

12 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %45,48 olarak açıklandı.



