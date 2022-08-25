  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Yaralı leylek Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde koruma altına alındı

Yaralı leylek Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde koruma altına alındı

Yaralı leylek Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde koruma altına alındı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde kanadı yaralı halde bulunan leylek, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildi. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uzman hekimlerce gerekli kontrol ve tedavileri tamamlanan leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde kanadı kırılarak yola düşen leylek, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi edildi. Gelen ihbar sonrası veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan leylek, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı. Kanadında oluşan kırık sonrası uçma yetisini kaybeden leylek, gerekli tedavilerin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

 Tunçel: Gerekli tüm müdahaleleri en hızlı şekilde yaptık

 Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müdürlüğümüze gelen ihbar sonrası hekimlerimizle birlikte ilk müdahaleyi yaptık ve yaralı leyleği hızlıca Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirdik. Hayvanımız kemik hattındaki kırıktan dolayı kanadının uç kısmını maalesef ki kaybetmiş ve bu sebeple bir daha uçamayacak. Burada hekim arkadaşlarımız acil müdahalesini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik.” ifadelerini kullandı.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da gök delindi! Sağanak yağış hayatı felç etti
İkinci el araç satışlarında bir düzenleme daha
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından ''yok artık'' dedirten yanıt
Demirel yaptırdı, Sezer kaldırdı, Erdoğan denize indirdi! İşte yüzen saray!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Gülşen'e sert tepki: ''Kabul edilemez''
Tüm gözler ondaydı! Trabzonspor-Kopenhag maçına damga vuran güzel
Özel sahneleri olay olmuştu! Netflix'ten beklenen karar
Gülşen gözaltına alındı
Yıl 2022, yer Türkiye: Tuvalet kağıdı da artık lüks oldu!
Melih Gökçek, Şahan Gökbakar'ı hedef gösterdi: Ağzını yüzünü dağıtırlar!