Yarbaşçandır Yayla Şenliği’ni bir kez daha ana vatanında, Konyaaltı'nda...

Konyaaltı Belediyesi, yöre kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla, Yarbaşçandır Yayla Şenliği’ni bir kez daha ana vatanında düzenleyecek. Şenlikte katılımcılara, meşhur Çandır fasulyesi ikram edilecek. Vatandaşları şenliğe davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Gelin, yaylamızın serinliğinde, türkülerimizle, oyunlarımızla ve dostluğumuzla bu güzel günü birlikte yaşayalım” dedi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın yerel seçimler öncesinde bölge halkına verdiği söz üzerine geçtiğimiz yıl ilk kez ana vatanında yapılan ve yoğun ilgi gören Yarbaşçandır Yayla Şenliği, yeni yerinde ikinci, toplamda ise sekizinci kez gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda HayatPark'ta yapılan şenlik, bölge halkının talebi üzerine Yarbaşçandır Mahallesi'nde yapılmaya başlandı. Yöresel ezgilerden halk oyunlarına kadar pek çok güzelliğin bir araya geleceği etkinlik, bölge halkını ve misafirlerini buluşturacak.

TÜRKÜLERLE BİRLİKTE FASULYE İKRAMI

16 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Yarbaşçandır Yaylası’nda başlayacak etkinlik, sanatçı Cengiz Balcı, yöresel ezgilerle katılımcılara unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Ardından Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun sahneleyeceği renkli halk dansı gösterisi olacak. Programın sonunda ise sanatçı Arzu Gök sahne alacak. Bölgenin hem ekonomi hem de tanınırlığına katkı sunan ve Meşhur Antalya Piyazı'nın vazgeçilmez lezzeti Çandır fasulyesinden hazırlanmış kuru fasulye yemeği de misafirlere ikram edilecek.

BAŞKAN KOTAN’DAN ŞENLİĞE DAVET

Bu tür etkinliklerin dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini kaydeden Başkan Kotan, “Yarbaşçandır Yayla Şenliğimiz, hem kültürümüzü yaşatmak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bizim için çok önemli ve değerli.Yaylalarımızın temiz havasında, doğanın içinde, yöresel müzikler ve halk oyunları eşliğinde, hem geçmişimizin mirasını yaşatacağız hem de geleceğe güzel hatıralar bırakacağız. Şenliğimizde sadece eğlenmeyeceğiz; aynı zamanda kültürümüzün en güzel lezzetlerinden biri olan Çandır fasulyemizi tadacak, bu lezzeti paylaşarak birlik duygumuzu pekiştireceğiz.Tüm hemşehrilerimi ve misafirlerimizi, aileleriyle birlikte bu güzel günde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.