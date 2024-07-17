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Yas-ı Muharrem Anması Kartal’da Yapıldı

Yas-ı Muharrem Anması Kartal’da Yapıldı
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Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Kerbela’da Hz. Hüseyin, yakınları ve ehl-i beyt’in katledilmesi dolayısıyla Muharrem Ayı’nın 10. gününde ‘Yas-ı Muharrem’ anma programı düzenlendi.

Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin ve aile efradının Kerbela’da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün de katkılarıyla düzenlenen anma programı, Kartal Cemevi bahçesinde gerçekleşti.

Kartal Cemevi zakiri Can Şahin’in deyişler seslendirdiği, Cenan Çamyurdu’nun ise sunuculuğunu yaptığı programda, Türk Halk Müziği sanatçısı Özden Irmak, Yas-ı Matem ve Muharrem Ayı’nın 10. günü nedeniyle seslendirdiği mersiye ve deyişler ile bu anlamlı güne katkıda bulundu. Anma boyunca vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

“İyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek hepimizin sorumluluğu”

Programda Başkan Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş ve Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkıp bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel şunları kaydetti;

“Hz. Peygamberimizin soyundan gelen ehl-i beyt’in gözyaşları, bugün halen vücut buluyorsa, insanlık halen bu acıyı hatırlıyorsa, hepimizin bundan çıkarması gereken dersler var. İyi insan olmak, iyi insan yetiştirmek gibi hepimizin sorumlulukları var. Yezidin dönemi yok çünkü. Dolayısıyla iyi insan olabilmek; bu yola, bu erkâna, bu felsefeye, bu inanca, bu yaşama ayak uyduracak, bu yolu sürecek, bu hoşgörüyü benimseyecek bir nesil, bir gelecek inşa etmek gerekiyor.

İyi insanların sayısının çok olması gerekiyor. Bu vesile ile tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum, akan gözyaşlarının dinmesini, Yas-ı Muharrem orucunun hak katında kabul olmasını diliyorum. Emek veren her bir cana teşekkür ediyorum.” 

Kartal İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı da yaptığı konuşmada “Rabbim bu tür acıları bizlere göstermesin, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Zulüm dünyada son bulsun, barış olsun” dedi.

Kartal Cemevi Dedesi Celal Özer de “Başın sağ olsun ya şanlı yüce peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V). Tutulan oruçları, verilen niyetleri yüce Allah, kabul ve makbul eylesin ” şeklinde konuştu.

Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ise;

“Sevgili canlar, bugün 10 Muharrem. İslam dünyasını tümüyle sarsan, toplumları derinden yaralayan Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği gün. Kerbela; soylu bir direnişin öyküsü, güçsüz olanın güçlü olana karşı gösterdiği direnç, haklı olanın haksız olana karşı sürdürdüğü mücadele, azim ve kararlılık, baş eğmeme öte yandan vefasızlığın da bir başka adı Kerbela…

“Bugün Filistin Gazze’de yaşananlarda, güçlünün, zalimin masum insanlara yaptıklarını şiddetle kınıyoruz”

10 Muharrem; inancımızın onur ve gurur günü olmalı. Öyle bilmeli ve öyle anlamalıyız. Öyle bir gözle bakalım ki 10 Muharrem’e; kin, nefret ve intikam olmasın. Ancak yaşananlardan ders çıkaralım ki bir daha böylesi acılar yaşanmasın, yeni Kerbela’lar olmasın.

Bugün Filistin Gazze’de yaşananlarda, güçlünün, zalimin masum insanlara yaptıklarını şiddetle kınıyoruz. Nerede bir haksızlık ve zulüm varsa onun karşısında İmam Hüseyin duruşu sergileyip zalimlere boyun eğmeyeceğimizi haykırıyoruz.

İnsanlık tarihinin köşe taşıdır Kerbala şehitleri. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tüm canların tuttukları oruçları, verdikleri lokmaları, yaptıkları ibadetleri hak katında kabul ve makbul olsun.” şeklinde konuştu.    

Anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve yönetimi, siyasi partilerin temsilcileri, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Kartal’ın mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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