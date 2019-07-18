Yaşam Vadisi piyano sesleriyle yankılandı

Vadide gerçekleşen konserde, klasik müziğin önde gelen eserlerini sunan Onay, İstanbullu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun ilginin olduğu resitalde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sanatın, tedavi edici ve insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Vadide gerçekleşen konserde, klasik müziğin önde gelen eserlerini sunan Onay, İstanbullu sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun ilginin olduğu resitalde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sanatın, tedavi edici ve insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 5. Klasik Müzik Günleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Bu yıl ki teması “Türk Bestecileri” olan ve Yaşam Vadisi sahnesinde gerçekleşen konserler kapsamında piyanist Gülsin Onay, ‘Mozart’tan Saygun’a Piyano Resitali’ ile izleyicilere unutulmaz saatler yaşattı. Beylikdüzülü sanatseverlerin yoğun ilgisinin olduğu “Vadide Siyah Beyaz Gece” konserine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Onay, “Sizlerle müziği paylaşmak çok değerli”

Uluslararası pek çok orkestrayla konserler veren Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Beylikdüzü’ne unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Sanatçı; Mozart, Ahmed Adnan Saygun, Liszt ve Chopin'in gibi önemli isimlerin eserlerini sunarken, “Güzel bir akşamda müziği beraber paylaşmak çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yoğun bir katılımın olduğu resital sonrası ayakta alkışlanan Onay, “Bu güzel akşamda sizlere son bir teşekkür etmek için madem mehtap var Beethoven’dan Ay ışığı Sonatı’nı çalmak istiyorum” diyerek teşekkürlerini güzel eserle iletti.

Çalık, “Kültür ve sanatın sokaklarda yankılanması için çalışacağız”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık konser sonrası yaptığı konuşmada, “Bu serin yaz akşamında içimizi ısıttınız ve Vadiye çok yakıştınız. Bizi şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Memleketin ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var ve siz ruhumuzu dinlendirdiniz. Sanatın ve klasik müziğin böyle iyileştirici tedavi edici bir yanı olduğunu bize hissettirdiniz. Sanata ve kültüre kent yaşamında alan açtığınızda karşılık bulduğunu Beylikdüzü’nde görüyoruz. Biz her zaman için sanatın, insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü’nde hayat çok güzel akacak. Bu hayatın akışı İstanbul’un tüm sokaklarına ve ilçelerine yayılacak. Buradan da Türkiye’ye umut olacaktır. Sanatın, kültürün ve müziğin sokaklarda yankılanmasını istiyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Çalık, konser sonunda Onay’a plaket ve çiçek takdimini eşi Zehra Çalık ile birlikte yaptı.