''Yaşayan Muğla'' Projesi Menteşe’de Hayata Geçirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak, kamusal alanları genişletmek ve kent içi hareketliliği güçlendirmek amacıyla “Yaşayan Muğla” projesini Menteşe ilçesinde hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, güvenli ulaşımı ve kamusal alanların etkin kullanımını odağına alan proje ile kentte insan odaklı bir dönüşüm sürecini başlattı. Proje çerçevesinde Menteşe ilçesinde Ulaşım Merkezi, Okul Bölgesi ve Ticaret Aksı olmak üzere üç farklı tipolojide proje alanı belirlendi. Bu alanlardan Stadyum ile Kent Meydanı arasında kalan Ulaşım Merkezi bölgesinde gerçekleştirilen prova uygulama, 08–12 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Menteşe’de Üç Farklı Proje Alanı Belirlendi

Dünya genelinde birçok şehirde uygulanan taktiksel şehircilik uygulamalarıyla; yaya, bisikletli ve özellikle çocuklar gibi kırılgan kullanıcı gruplarının güvenliğinin artırılması, kamusal alanların daha aktif ve işlevsel kullanılması ile düşük maliyetli, hızlı ve esnek taktiksel müdahalelerin test edilmesi hedeflendi.

650 Metrekare Yeni Kamusal Alan Kazandırıldı

Stadyum bölgesi ile Kent Meydanı arasındaki uygulama sonucunda 650 metrekare yeni kamusal alan kazanımı sağlanırken, alana 7 yeni yaya geçidi kazandırıldı. Güvenli alan desenleri, yol boyamaları, kent mobilyaları ve çeşitli fiziki düzenlemeler tamamlanarak alan halkın kullanımına açıldı.

Başkan Özdemir: “Önceliğimiz Yaya Güvenliği ve Kamusal Alanları Artırmak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “dirençli ve yaşanabilir Muğla” vizyonu doğrultusunda taktiksel şehircilik uygulamasının hayata geçirildiğini belirtti. Projenin temel hedefinin yayaların güvenliğini sağlamak ve kamusal alanları genişletmek olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “Yaşayan Muğla Projesi kapsamında daha yaşanabilir, daha yeşil ve yayaya öncelik veren projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Genel Sekreter Yılmaz: “Asgari Maliyetle Optimal Çözümler Üretiyoruz”

Stadyum–Kent Meydanı arasında gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ulaşım ihtiyacının, günün koşulları ve yerel yönetimlerin yatırımları doğrultusunda sürekli değiştiğine dikkat çekti. Yapılan analizler sonucunda ciddi yaya sirkülasyonu olan bölgelerde tıkanıklıklar tespit edildiğini ifade eden Genel Sekreter Yılmaz, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve üniversite öğrencilerinin iş birliğiyle bu soruna çözüm üretildiğini söyledi. Genel Sekreter Yılmaz, çalışmaların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın insan odaklı ve katılımcı şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini vurguladı.

Stadyum bölgesi ile Kent Meydanı arasındaki sirkülasyon noktasında yaşanan ulaşım probleminin, 7 farklı yaya geçidi açılarak ve Yaşayan Muğla Projesi kapsamındaki uygulamalarla giderildiğini belirten Genel Sekreter Yılmaz, “Bu çalışmalar tamamen kendi imkân ve kabiliyetlerimizle, asgari maliyetle optimal çözüme ulaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Şehrin iki yakasını birleştiren bu tür projelerimizi önümüzdeki süreçte 13 ilçemizin tamamında sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm yatırımlarımız, kentin değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak hayata geçirilecektir.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Muğla’mızı İnsan Odaklı ve Dirençli Bir Kent Olarak Geleceğe Hazırlıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Yaşayan Muğla” projesinin kentte insan odaklı bir dönüşümün önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Aras, “Kentlerimizi sadece araçların değil, insanların öncelikli olduğu yaşam alanları olarak planlamak zorundayız. Yayaların, çocukların, bisikletlilerin ve tüm kırılgan grupların güvenle hareket edebildiği bir Muğla hedefiyle çalışıyoruz.” dedi.

Taktiksel şehircilik uygulamalarının, düşük maliyetle hızlı ve etkili çözümler üretme açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aras, “Bu uygulamalar sayesinde kentimizin ihtiyaçlarını sahada test ediyor, halkımızdan aldığımız geri bildirimlerle kalıcı projelere yön veriyoruz. Yaşayan Muğla Projesi, katılımcı, çevreci ve sürdürülebilir şehircilik anlayışımızın somut bir örneğidir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, benzer uygulamaların Muğla’nın tüm ilçelerinde yaygınlaştırılacağını belirterek, “Daha yeşil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Muğla için kamu kaynaklarını verimli kullanarak çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” diye konuştu.