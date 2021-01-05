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  4. 05 Ocak 2021 14:28

Yavaş canlı yayında mesaj atınca ne yapacağını şaşırdı

Twitch isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan pqueenn takma isimli Pelin Baynazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan mesaj alınca adeta çılgına döndü.

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Twitch yayınlarında sık sık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sevgisini dile getiren pqueenn takma adlı Pelin Baynazoğlu’nu çok sevindiren bir gelişme yaşandı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla “Sevgili Pelin, İçeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch’te bir gün yayınına katılıp chat’e selam vermek isterim” mesajını paylaştı.

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