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  4. 07 Nisan 2020 16:56

Yavaş, GSM şirketlerinden öğrencilere için indirim istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’deki GSM operatörlerine sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Yavaş, sosyal yardım amaçlı bir konu hakkında şirketlerin verdiği fiyatı indirmelerini istedi

Yavaş, GSM şirketlerinden öğrencilere için indirim istedi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Yavaş, öğrencilerin internet ihtiyaçlarının karşılanması için planladıkları yardım iççin şirketlerin teklif ettikleri fiyatları indirmelerini söyledi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Yavaş, uzaktan eğitim alan ve maddi durumu öğrenciler için internet hizmeti vermek istedi. GSM operatörleriyle görüşen Yavaş, yüksek fiyat verilmesi üzerine kişisel Twitter hesabından söz konusu şirketlere ‘fiyatı indirin’ çağrısı yaptı.

Yavaş, şirketler üzerine sosyal baskı yaratmayı amaçladığı anlaşılan tweette, “Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkililerine çağrımdır.

Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşerilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür” dedi.

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