Yavaş ''Hemen telefonumu getirin'' dedi, o iddiayı böyle çürüttü

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı saat 18.00'de başladı. Covid önlemleri kapsamında basına kapalı toplantı, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Toplantıda muhalefet, Ankara'daki berberlere söz verilen maddi yardımın yapılmadığını iddia etti.

Başkan Yavaş, kendilerine bin 896 berberin başvuru yaptığını, bunlardan durumu uygun görülen bin 807 berbere 500'er lira nakti yardımın ivedi şekilde yapıldığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından muhalefet, Ankara'da 3 bin 377 berber olduğunu, yardımların siyasi parti gözetilerek 50 civarından berbere dağıtıldığını iddia etti.

Olayı doğrulatmak isteyen Mansur Yavaş, Ankara Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'ya hemen telefon açılmasını istedi.

Muhalif Meclis Üyesi'nin telefonla aradığı Ankara Berberler Odası Başkanı, yardım dağıtımıyla ilgili bilgileri diyafon açık şekilde aktarırken, Başkan Yavaş, oda başkanının söylediklerini herkesin duyması için telefonu mikrofona tuttu.

Oda Başkanı da Ankara'da 3 bin 377 berber olduğunu ancak bin 896 başvuru yapıldığını, bunlardan bin 807 kişinin paralarını aldığını belirtti.

Muhalefetin Meclis'in çalışmasını yavaşlatmasına tepki gösteren Mansur Yavaş, "Belediye koronadan kırılıyor, biz burada yalan yanlış işlerle uğraşıyoruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" dedi.