Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu ve bağlı derneklerin yöneticileriyle bir araya geldi. Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yavaş, “Biz bir kamu görevlisi olarak herkese eşit hizmet etmek durumundayız. Bütün ihaleleri açık yaparak, hesap vererek ve en önemlisi bu kente katılımcı kültürü aşılayarak göreve başladık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu ve bağlı derneklerin yöneticileri ile Ankara Kent Konseyi koordinasyonunda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Akyüz, dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

YAVAŞ: “HERKESE EŞİT HİZMET ETMEK ZORUNDAYIZ”

“Bir yönetici için en konforlu iş hiç kimseyi ayırmamak ve herkesi kucaklamaktır” diyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Toplumda hiç kimseyi ayırmadan, ne siyasi partisine ne de başka özelliğine bakmadan herkesi kucaklayarak ve herkese Ankara halkının birer hemşehrisi, hizmet etmekle görevli olduğu bireyi olarak gördüğünüz zaman hiç kimseyi ayırmıyorsunuz. Ayırmayınca da ne oluyor? Her yere çok rahat bir şekilde, sadece bir koruma ile gidiyorsunuz. Onlar da sizi gördüğü zaman bir kardeşi, bir ağabeyi görmüş gibi bağırlarına basıyorlar. Biz bir kamu görevlisi olarak herkese eşit hizmet etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“KENTE KATILIMCI KÜLTÜRÜ AŞILAYARAK GÖREVE BAŞLADIK”

Göreve gelir gelmez bütün ihaleleri açık yapmaya başladıklarını dile getiren Yavaş, “Bütün ihaleleri açık yaparak, hesap vererek ve en önemlisi kente katılımcı kültürü aşılayarak göreve başladık. Çünkü bir kenti yönetirken; o halktan aldığınız paraları harcarken aslında o paraları size verene sormanız lazım. Biz de gelir gelmez 550 kuruluşa yazı yazdık ve önümüzdeki yılın bütçesi için bizden neler talep ettiklerini, acil yapılmasını istedikleri işleri sorduk” diye konuştu.

Yakın zamanda 4.5 yıllık görev süresi boyunca harcadıkları bütçenin hesabını vereceklerini ifade eden Yavaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“4.5 yılda ne kadar bütçe harcadığımızı, bunların ne kadarını nereye harcadığımızı, hepsinin hesabını kuruşu kuruşuna vereceğiz. Ayrıca web sayfamızda ödediğimiz tüm paraların nereye harcandığını da şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. ‘Ben hesabı başka bir yere vereceğim’ deyip kaçmak iş değil çünkü bu kenti idare ederken kentin asli ihtiyaçları yerine bu paraları başka yerlere harcıyorsanız, sadece görünsün diye betonları ve plastikleri ortaya çıkarıyorsanız, bir yandan da aç kalan insanlar, soğuktan üşüyen insanlar, okula gidemeyen, diğerleri gibi eşit okuma imkânı bulamayan öğrencileri görmüyorsanız siz orada yöneticilik yapmıyorsunuz.”

“ANKARA’DA ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ”

Başkentte hayata geçirilen sosyal yardım anlayışından bahseden Yavaş, “Her zaman söylediğim gibi birinci önceliğim Ankara halkını zengin etmek. İkincisi ise Ankara’da hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi ve okumayan hiçbir çocuğun kalmaması” ifadelerini kullandı.

Ankara’da bir zihniyeti değiştirdikleri için davetlilere de teşekkür eden Yavaş, “Bu kentte 25 yıl sonra bir zihniyet değişimine imza attınız ve artık bu kente huzur geldi. Bir Allah’ın kulu herhangi bir köy, ilçe ‘Bize ayrımcı davranıyor’ diyemiyor. Yaptığımız çalışmalarla üretimi destekliyoruz. Şimdi Ankara’dan aldığımız paralar Ankara’da çiftçilik yapan insanların toprağına tohum olarak giriyor ve üretim olarak geri dönüyor” dedi.

“ANKARA’NIN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Bu coğrafyada binlerce yıl önce yaşayan insanların bıraktıkları mirasları ayağa kaldırmak ve kent turizmini canlandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yavaş, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Ankara sıradan bir kent değil; Ankara Cumhuriyetimizin Başkenti. Başkent olma özelliğini mutlaka daha fazla ortaya çıkarmamız gerekiyordu ve inşallah Ulus’taki Cumhuriyetin kurulduğu meydanlardan, kurulduğu alanlardan başlamak üzere Ankara’nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkararak, inşallah bu kültürü yaşatırken, bu Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarken bu coğrafya da yaşamış binlerce yıl önce yaşamış insanların bize bıraktıkları mirasları ayağa kaldırmak suretiyle inşallah turizmini de daha da canlandıracağız.”

MURAT AKYÜZ: ‘‘MANSUR YAVAŞ SALONLARINI BİZE AÇTI BELEDİYENİN HİZMETLERİNE ULAŞTIK’’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve seçilmesiyle 25 yıldır giremedikleri salonlara girebildiklerini ve alamadıkları hizmetleri almaya başladıklarını söyleyen Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz ise şu ifadeleri kullandı:

“Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce bizlerle bir araya gelmişti, seçildikten sonra tekrar bizlerle bir araya geldi ve salonlarını bizlere açtı, daha önce katılamadığımız programlara, giremediğimiz belediye binalarına belediyenin hizmetlerine ulaştık. Kimseyi ayırt etmeksizin, kimsenin birbirinden farkının olmadığını bizim hep dile getirdiğimizi artık Ankara’da çok daha güçlü söyleyen bir belediye başkanımız var ve inanıyoruz ki bundan sonraki dönemde de bu güçlü ses bizi çok daha fazla kucaklayacak. Bu kucaklamayı sağlayan sizlere ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”