Yavaş: ''Siyasi gerekçelerle hak teslim etmemekte direniyorlar''

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Önce partili ve yandaş” anlayışını belediyeden sildiklerini belirterek, “Çin’den getirilen şişme oyuncaklara milyonlarca dolar harcayanlar, bizim yaptıklarımızı değersiz bulacaktır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek için bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Önce partili ve yandaş” gibi kötü ayrımcılığı belediyeden sildiklerini belirterek, “Lüks ve israfa savaş açtık, kayırmacılığa son verdik” dedi.

Belediye hizmetlerini küçümseyerek, “Ankara’da iki yılda ne yaptınız?” diye soranların işin maddi tarafına bakarak manevi yanını görmezden geldiğini savunan Yavaş, “Aklınızı esir alan beton ve asfalt bağımlılığı, bizim ortaya koyduğumuz farkı anlamanıza izin vermiyor” diye konuştu.

HİZMET ANLAYIŞLARI FARKLI

Tamamen siyasi gerekçelerle hak teslim etmemekte direnenler olduğunu söyleyen Yavaş’ın özetle şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar, biliyorum bazıları bizim yaptıklarımızı hizmetten saymıyor. Çünkü onların kafasındaki hizmet anlayışı farklı. Kenti parsellemiş bir avuç rantçının doymak bilmeyen iştahına mı hizmet edeceğiz? Yoksa halkın tamamının mutluluğu için mi çalışacağız? Beton ve demir mi insana hizmet edecek? Yoksa insan mı beton ve demire hizmet edecek?

Belediyeyi teslim aldığımızda şehrin onlarca yıl ihmal edilmiş sorunlarını kucağımızda bulduk ve oradan işe koyulduk. ASKİ’nin paralarını uçuk ve batık projelerine harcarken bu şehrin köylerinde kanalizasyon açıktan akıyordu. Hastalıkların, ölümlerin kol gezdiği o köylerde, biz 2021 sonuna kadar bu utancı ortadan kaldırmakla kalmayacağız aynı zamanda halkın parası yolsuza peşkeş çekilirken seyirci kalanların yüzlerine de ayna tutmuş olacağız.

MİLYON DOLARLAR BATIRILDI

Ankara’da halen tankerle su taşınan yerler varken bizden bunları halletmek yerine uçuk projeler bekleyenler, beklemeye devam etsinler. Milyon dolarları Çin’den getirdiğiniz oyuncaklarda batıracaksınız, halka asbestli borulardan su içirmeye devam edeceksiniz. Asıl proje bunlar ama proje diye Çin’den getirilen böceklere, şişme oyuncaklara, heykellere alıştırıldığınız için yaptıklarımızı değersiz bulacaklardır.

PEŞKEŞE SES ÇIKARMAYANLAR

Bizler, otoparklar bir aile vakfına peşkeş çekilirken ses çıkarmayanların, şimdi belediyenin elindeki otoparklara zam yapılmasına neden karşı çıktıklarına elbette anlıyoruz. Belediyenin daha fazla gelir elde ederek, daha fazla sosyal belediyecilik üretecek olmasının kimleri ne kadar rahatsız ettiğini de biliyoruz. Oysa burada esirgenen destek maalesef Ankara halkından esirgenen destektir.”