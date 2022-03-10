Yavaş, ulaşım esnafına yapılacak teklifi açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım esnafının kontak kapatma kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Ankara genelinde bugün dolmuşcu ve otobüs esnafı kontak kapatma kararı aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçelerde sefer ve araç sayılarını artırarak çeşitli tedbirler aldı.

Ulaşım esnafı da Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelerek, gerekli adımların atılmasını istedi. Yaşananların ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayınla açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandeminin başlamasıyla birlikte ulaşım esnafına hem maske, dezenfektan ve şeffaf kabin gibi uygulamalar ile hem de maddi olarak destekte bulunduklarını söyledi.

İşte Yavaş'ın açıklamaları:

“Değerli Hemşehrilerim,

Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın yararına olan hizmetlerimizi uygulamaya başladık. Özellikle pandemi döneminde, 6 milyon Ankaralı hemşehrimizin sıkıntılarını en aza indirmek için ara vermeden çalıştık ve tüm dünyaya örnek bir dayanışmayı birlikte sergiledik.

Bu süreçte tüm esnaf gruplarının olduğu gibi, toplu taşıma esnafımıza da birçok destekte bulunduk. Pandeminin en ağır dönemlerinde maske, dezenfektan ve şeffaf kabin gibi uygulamaları esnafımızla buluşturduk. Bunun dışında, pandemi dönemi boyunca, bugüne dek özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafımıza toplamda yaklaşık 90 milyon liralık maddi destekte bulunduk. Örneğin, merkezde çalışan özel halk otobüsü esnafına Bakanlık aylık 178 bin liralık destekte bulunurken Belediyemiz aynı esnaf grubuna aylık 3 milyon 216 bin liralık desteği halen sürdürüyor. Kısacası Belediyemiz ulaşım esnafına yaklaşık 20 kat fazla destek sağlamaktadır. Bu, Ankara tarihinde görülmemiş bir destek olarak kayıtlara geçti. Buradaki amacımız bir yandan esnafa destek verirken bir yandan da vatandaşlarımızı bu ekonomik koşullarda daha fazla mağdur etmemektir.

Geldiğimiz noktada ise özellikle son dönemde günbegün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de yetersiz kaldığı gerekçesiyle Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir.

Şunun da tekrar altını çizmek istiyorum: Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu Belediyeler değil devlet, kanunla belirlemektedir. Dolayısıyla bizim Belediye olarak kanunen burada bir söz hakkımız yoktur. Sadece Ocak ayında 333 adet halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin ücretsiz taşıması gerçekleştirilmiştir. Aynı ay 1 milyon 145 bin yolcu indirimli olarak taşınmış, öğrenci abonmanından ise 687 bin kişi yararlanmıştır.

Kıymetli Ankaralılar,

5 Ocak 2022 tarihinde, artan maliyetler nedeniyle, kişi başı ulaşım maliyeti 6,5 lira iken biz yeni tarifeyi 4,5 lira olarak belirlemiş, öğrencilerimize ise aylık 75 liraya 225 binişlik abonman kartı vermiştik.

Son fiyat artışı yaptığımız 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetlerimiz ortalama yüzde 70 artmıştır. O günden bugüne kadar sadece akaryakıta %79 zam gelmiştir. Bu rakamlara göre EGO Genel Müdürlüğümüzün toplam gelirleri, SADECE akaryakıt giderlerini bile karşılayamaz hale gelmiştir. Şu anda bir kişinin toplu taşıma maliyeti 10,5 liradır. Örneğin, sadece Ocak ayında EGO Genel Müdürlüğünün toplam geliri 61 milyon 586 bin lira iken sadece akaryakıt gideri toplam 68 milyon 482 bin lira olmuştur. Bu rakama elektrik, personel, bakım ve diğer giderler dâhil değildir.

Değerli hemşehrilerim,

Dolmuş ücretleri, ilgili esnaf odası aracıyla belirlenmekte ve Valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuşçu esnafı 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak halen karar alınmamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup Belediyemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Özel halk otobüslerinin fiyat artış kararı ise UKOME’de alınmaktadır. Belediye olarak, hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması adına, kişi başına maliyet yaklaşık yüzde 70 artmış ve 10,5 lira olmuşken, uygulamada yüzde 44 artışla, 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Aradaki fark, sadece otobüs kullanan vatandaşlarımızdan çıkmaması adına, Belediyemiz tarafından sübvanse edilecektir.

Ayrıca devlet tarafından kanunen otobüsü ücretsiz kullanma hakkı verilen yolcular için,

- 199 adet ÖHO esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira,

- 134 adet ÖTA esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira,

- 207 adet validatörü bulunan ilçe ÖTA esnafına ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 4 lira destek olunması teklifimizi de Belediye Meclisi gündemine alacağız.

200 adet validatörü bulunmayan ilçe ÖTA esnafı ile 2231 adet dolmuşçu esnafına ise validatör takmaları halinde destek verilecektir.

Bu desteklerin tamamı esnafın zararını önlemek, bilet ücretlerini düşük tutarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve ücretsiz binme hakkı bulunan şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın otobüslerde karşılaştıkları kötü muamelenin önüne geçmek amacıyla yapılacaktır.

Şunun da bilinmesini isterim ki, bu tekliflerin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO otobüslerine zam yapmadan, gerekirse Belediyemizin bir büyük projesini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir.

Süreci şeffaf bir biçimde sürdüreceğimizi belirterek tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”