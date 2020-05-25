Yavaş'ın kampanyasına destek sürüyor; 30 milyon TL'ye yaklaştı!

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com’da anlık açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 168.007 faturaya 7.556.049 TL, “Bilet Ver” bölümünde 12.775 bilete 731.510 TL, “El Ver” bölümünde ise 55.175 havale/EFT işlemi ile 12.007.500 TL tutarında toplam 20 Milyon TL’yi aşkın destek olundu.

TOPLAM DESTEK 30 MİLYON TL'Yİ BULMAK ÜZERE

Ramazan ayı başında düzenlenen “İftar Ver” kampanyasında ise 3 günde 500 Bin iftar menüsü alan hayırseverler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaklaşık 7.500.000 TL’lik destekte bulunmuştu. Bu tutarla birlikte toplam destek oranı 30 Milyon TL'ye yaklaştı.

Kampanyaya hayırsever vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi sonucunda "Bilet Ver" bölümü tamamlandı. Sosyal yardım alan ya da salgın öncesi dönemde borcu nedeniyle suları kesilen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların ise faturalarının tamamı ödendi.

Kampanya, icra takibine düşen su faturalarının ödenmesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin IBAN numaralarına nakdi destek verilmesi bölümleriyle devam ediyor. Kampanya hakkında bilgi veren yetkililer, IBAN kampanyasında da sona yaklaşıldığını ve hayırsever vatandaşların yoğun ilgisinin devam ettiğini belirtti.

Hayırseverlerin destek tutarları anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.