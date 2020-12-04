Yavaş'ın kırsal kalkınma hamlesi sürüyor: Başkent'te lavanta kokusu...

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitki ithalatını da azaltmayı hedefleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Nallıhan ilçesinde tarımla uğraşan 18 mahalledeki 28 üreticiye yüzde 50 çiftçi katkı paylı lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Lavanta yetiştiriciliği eğitimi de alan çiftçiler, 350 dekarlık alanda 501 bin adet yağlık lavanta fidesini toprakla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisine katkı sağlayan kırsal kalkınma hamlelerine ara vermeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent’te tarım çeşitliliğini artırmak amacıyla Nallıhan ilçesinde yüzde 50 çiftçi katkı paylı olmak üzere 28 üreticiye 501 bin adet lavanta fidesi desteği sağladı.

MOR RENKLİ BEREKET

Sözleşmeli üreticilik hamlesi ve Belediye arazilerinin tarıma açılması gibi büyük kırsal kalkınma projelerine imza atan Büyükşehir Belediyesi bu kez “Lavanta Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında Nallıhan ilçesinde 18 mahallede 350 dekarlık alanda yetiştirilmek üzere lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yağlık çeşit olarak üretimi yapılacak olan lavanta fideleriyle Başkent hem görsel bir güzelliğe kavuşacak hem de katma değerli ürün olarak çiftçilerin ekonomisine katkı sağlayacak. Mor renkli ve kokulu lavanta fidesi desteği projesiyle; iklim ve toprak özellikleri bakımından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine uygun olan ve kullanılmayan arazilerin ayrıca tarıma kazandırılması amaçlanıyor.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN YERLİ LAVANTA ÜRETİMİNE DESTEK

Ankara’nın mevcut tarımsal üretimini zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetlerinin oluşturulması ve lavantanın meyve-sebze üretimine göre daha az maliyetli olması nedeniyle parçalı arazilerde yetiştirilmesine destek veren Büyükşehir Belediyesi bu sayede yerli üreticilerin gelişmesini de sağlamayı hedefliyor.

Arazi uygulamalarını yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, 501 bin adet yağlık lavanta fidesi desteğiyle üretimi artıracak proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın en önem verdiği konu kırsal kalkınma projeleri. Biz de başkanımızın öncülüğünde çeşitli ve yeni projeler geliştiriyoruz. Nallıhan ilçemizi pilot olarak seçtik ve lavanta üretimine ağırlık verdik. Burayı tercih etmemizin nedeni Nallıhan ilçemizin hem iklim özellikleri hem de toprak özelliklerinin uygun olması. Lavantayı üreticilerimize daha fazla kazanç saylayacak alternatif bir ürün olarak gördük. Teslim ettiğimiz fidelerde özellikle yağlık çeşit olanları seçtik. Üreticilerimize ek gelir sağlayacak olan lavanta 3. yılın sonunda istediğimiz değere ulaşacak. Böylece lavantadan çelik almayı da üreticilerimize öğreteceğiz. 3 yılı boş geçirmeyen üreticilerden alacağımız çelikleri ANFA Şirketimize vererek çevre düzenlemelerinde kullanılmasını sağlayacağız. Bu yöntem sayesinde yerli lavanta üreticileri maddi açıdan desteklenecek.”

HEDEF: İTHAL ÜRETİMİ DÜŞÜRMEK

Başkent’te ithal bitki alımına son veren ve yerli üreticilere destek vereceklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara iklimine uygun lavanta ekiminin yapılması konusunda çalışmaları hızlandırdı.

Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkileri ithal eder konumdan çıkarılması için çalıştıklarını vurgulayan Tüzün, “Bu ithalatı kırmamız lazım. Ankara üreticisinin pay almasını sağlamak istiyoruz. İlk başlangıç noktası burası ve tarımda bir kümeleme çalışması yapmış olduk. Sonuçta iyi bir örnek çıkararak bunu Ankara’nın ekolojik koşullarını da dikkate alarak yaygınlaştıracağız” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTCİLERE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, arazisinde lavanta yetiştirmek isteyen çiftçilere daha sağlıklı üretim yapabilmeleri için “Lavanta Yetiştiriciliği” eğitimi de düzenledi.

Sahada görevli mühendisler tarafından verilen eğitimlerin ardından fidelerin dikim ve büyüme süreçleri yakından takip edilecek. Büyükşehir Belediyesinin verdiği kırsal kalkınma desteklerinden memnun olduklarını söyleyen üreticiler düşüncelerini şöyle paylaştılar:

-Mustafa Oğuzman: “Lavantadan beklentimiz bizlere kaliteli yağ vermesi. Dönüm başına 5-10 kilo yağ vermesi. Ortalama fiyat olarak 100 doların üzerinde bir fiyat verildi. Bu da buğdaydan arpadan daha fazla gelir getirecek bir ürün. Buraya 3 yıl sonra Büyükşehir belediyemiz tarafından damıtma tesisi kurulacak. İnşallah sonrasında güzel şeyler bekliyoruz.”

-İlhan Akçan: “Eşimle beraber lavanta fideleriyle ilgileniyoruz. Bu işe 2 dönümle başladık. İnşallah seneye 7-8 dönüm lavanta ekeceğiz. Şu anda 2 bin 850 lavantayı toprakla buluşturduk. Genç kardeşlerimize de böyle desteklerin verilmesini talep ediyorum. Böyle bir desteği arkamızda hissetmek çok kıymetli.”

Nallıhan ilçesinin kadın üreticilerinden Esin Güner de lavantayı uzun zamandır ekmeyi düşündüğünü belirterek, “Lavanta toprağımız için çok müsaitti. Bizlere verilen eğitimlere katıldık. Toprağımızı zenginleştirerek köyümüzü farklı bir bitki türüyle canlandırmak istedik. Almış olduğumuz bilgileri toprakla buluşturarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmek ve sonraki nesillere de örnek olmak istiyoruz. 10 dönümlük arazimize 14 bin 290 fideyi belediyemizin eşliğinde diktik. Lavanta çok su istemeyen bir bitki ve toprağımız verimli olduğu için ekerken de zorlanmadık. Nallıhan’ın adını lavanta tarlalarıyla duyurmak istiyoruz” dedi. Karaköy Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan Turan Koçyiğit adlı bir başka çiftçi de lavantayı arıcılıkla uğraştığı için ektiğine dikkat çekerek, “Arazime bin 429 adet lavanta ektim. Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle 16 dönüm daha arazim var oraya da lavanta ekmek istiyorum” sözleriyle teşekkür etti.

Başkent ekonomisi kadar yerli üreticileri de kalkındıracak yeni destek projelerine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi; kozmetik, deterjan ve ilaç sanayisinde kullanılan lavanta bitkisi ekiminden olumlu neticeler elde edilmesi ve yeni taleplerin gelmesi halinde gelecek yıllarda da lavanta ekimini yaygınlaştıracak.