Yavaş'tan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı mesajı

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayınladığı o mesaj:

Ankaralı hemşehrilerimizin ve milletimizin “Kızılca Günü”nün, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünü kutluyorum.

27 Aralık, bir milletin küllerinden doğuşu ve hürriyet sevdası için bozkırdan, bu kadim kentten yükselen güçlü bir sestir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu sesi milleti adına tüm dünyaya haykırmak ve Millî Mücadele’yi başlatmak için Temsil Heyeti’yle birlikte 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya gelmiştir. Ne mutlu ki, Türk tarihinde büyük fikirlerin eylemlere dönüştüğü en önemli günlerden biri olan 27 Aralık’ın 101. yıl dönümünü kutlamak da bizlere nasip oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayak bastığı günden bu yana bağımsızlığımızın kalesi ve sembolü olan Ankara’mızı, göreve geldiğimiz günden beri dünya başkentleriyle yarışır bir kente dönüştürmek için siz değerli hemşerilerimizin desteği ile ara vermeden çalışmaktayız. Cumhuriyet ilkelerinin aydınlattığı; şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam etmekteyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Başkent Ankara’da yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışma; bizlere bir kez daha “6 milyon tek yürek” şekilde, gücümüzü tarihimizden alarak aydınlık geleceğe yürüdüğümüzü göstermiştir. Pandemi sürecini geride bıraktığımızda, her 27 Aralık’ı kentimizin bayramı olarak caddelerde büyük bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Başkentimizin asırlık gurur gününü bir kez daha kutluyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı