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  4. Yavaş’tan İYİ Parti açıklaması: Seçime kadar köprünün altından çok sular akar

Yavaş’tan İYİ Parti açıklaması: Seçime kadar köprünün altından çok sular akar

Yavaş’tan İYİ Parti açıklaması: Seçime kadar köprünün altından çok sular akar
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İYİ Parti’nin yerel seçim kararını değerlendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş “Seçime ayrı katılmak her partinin hakkıdır” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin kritik GİK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Zorlu, GİK’te alınan karar uyarınca; İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını göstereceğini açıkladı.

Zorlu, 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlerde, bütün seçim çevrelerinde İYİ Parti’nin kendi adaylarını belirleyeceğini söyledi: “81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çehresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum.”

İYİ Parti'den gelen bu açıklamanın ardından gazeteci Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Yavaş, karar için “Hayırlı olsun. Seçime ayrı katılmak her partinin hakkıdır” yorumunu yaptı.

Siyasette 24 saatin çok önemli olduğunu hatırlatan Yavaş “O döneme kadar köprünün altından çok sular akar. Kararlar değişir mi değişmez mi göreceğiz. Biz adayız. Vatandaşımızın sağduyusuna güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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