Yavaş'tan tecavüz olayına dair yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine katılacağı açıklanan CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, davet öncesi parti genel merkezinde bir araya geldi.

Yurt dışında olması nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bulunmadığı toplantıda belediye başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştü.

Görüşme sonrası bir açıklama yapacaklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Umarım güzel bir görüşme olacak. Hem belediyelerimizin çalışma metoduyla ilgili hem de toplum çıkarına güzel iş birlikleri için bütün büyükşehir belediye başkanları bir arada olacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da davetin yerel yönetimlerle ilgili olduğunu aktarırken, "Eğer bizlere bir şeyler sorulursa orada kendi taleplerimizi, yaşadığımız sıkıntıları, yapılmasını istediğimiz düzenlemeleri bildireceğiz. Sorunlarımız ortak zaten" diye konuştu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dünkü toplantısında gündeme gelen, kapanan çocuk koruma evleriyle ilgili tecavüz iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Onlar zaten karakola intikal etmiş, adliyeye intikal etmiş hadiseler. Onlarla ilgili raporları Grup Başkanvekillerine gönderiyorum, eski bir hadise" yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'e ilişkin hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında, gündemdeki önergeleri görüşmek üzere dün belediye binasında toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Başkan Mansur Yavaş ile AKP'li Murat Köse arasındaki, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili tartışmaya Yavaş'ın, "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna" sözleri damga vurmuştu.