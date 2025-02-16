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Yedinci Bodrun Ultra Maratonu Koşuldu

Yedinci Bodrun Ultra Maratonu Koşuldu
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Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, ödül töreni ile sonlandı.

“Koşu Aşkı BodRUN’da Yaşanır” temasıyla 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen maratona 505 sporcu katıldı. Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nden start alan sporcular, Kumbahçe 5K, Halikarnas 10K, Leleg 22K, Herodot 34K ve Bodrun 60K parkurlarında yarıştı.

Kıyasıya mücadele edilen Bodrun Ultra Maratonu’nun ödül töreni, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Törene Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Kanat Özsert, meclis üyeleri, yarışmacılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Kanat Özsert, "Bugün burada Yedinci Bodrun Ultra Maratonu’nda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de Bodrum Belediyesi olarak sportif faaliyetlerin, sportif etkinliklerin her zaman yanında ve en büyük destekçisi olacağız. Ben de bugün sizlerle birlikte 5 kilometrelik parkurda yer aldım. Bodrum’un mavisini gördüm, Bodrum’un ruhunu hissettim, denizin kokusunu içime çektim ve dedim ki ne kadar şanslıyım Bodrum’da yaşıyorum. Gerek şehir dışından gelen gerek Bodrum’dan katılan bütün sporculara katıldığı için teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim. Bir sonraki sportif organizasyonlarda tekrar hep beraber görüşmek üzere.” dedi.

 Tören, 60K, 34K, 22K, 10K ve 5K parkurlarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde verilen ödüllerle sona erdi.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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