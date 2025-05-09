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Yeni evlenen gençlere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan müjde

Yeni evlenen gençlere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan müjde
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayat pahalılığıyla mücadele etmek için toplumun her kesimine yönelik projelerle dar gelirlinin omzundaki yükü hafifletiyor. Yeni evlenen gençlere Yakın Kart aracılığıyla bir defaya mahsus 30 bin TL destek verecek olan Başkan Akın, seçim vaatlerini tek tek gerçekleştiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, toplumun her kesimine halkçı bir yaklaşımla hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni evlenen gençlere sadece bir kez olmak üzere 30 bin TL destek veriyor. Yakın Kart aracılığıyla verilecek destekten Balıkesir’de yaşayan ve yeni evlenen gençler yararlanabilecek. İlk kez evlenen çiftlere verilecek 30 bin liralık destekten faydalanmak isteyenler 1 Haziran 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

AHMET AKIN, YENİ EVLENEN ÇİFTLERİN YUVA KURMASINA DESTEK OLUYOR

 Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar pek çok alanda halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olan Başkan Akın, zorlu ekonomik koşullarda yuva kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Yeni evlenecek çiftlere sadece bir kez olmak üzere 30 bin TL maddi destek sağlayacak olan Başkan Akın, “Biz halkçı belediyecilik anlayışıyla halkımızın mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Bu kapsamda sosyal destek bütçemizi üç kat artırdık. Tüm ekonomik desteklerimizi Yakın Kart üzerinden yapmaya başladık. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde destek veriyoruz. Bu kapsamda söz verdiğim gibi yeni evlenen genç çiftlerimize de bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin TL maddi destek sağlıyoruz. Onlar yuvalarını kurarken biz de her zaman yanlarındayız. Balıkesir’imiz her şeyin en güzelini hak ediyor.” şeklinde konuştu.

 BAŞVURU ŞARTLARI

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Balıkesir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi çiftler, 1 Haziran’a kadar 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’nden başvuruda bulunabilecek. 30 bin TL’lik destekten yararlanmak isteyen yeni evlenen çiftlerin her ikisinin de ilk evliliği olması gerekiyor. Ayrıca genç çiftlerin destekten faydalanmak için başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde nikâhlarını kıymaları bekleniyor.

 30 BİN TL’LİK DESTEKTEN YAKIN KART ARACILIĞIYLA YARARLANILACAK

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni evlenen çiftlere vereceği 30 bin liralık destekten yararlanmak isteyenlerin başvuruları gelir durumu dikkate alınarak değerlendirilecek. Sosyal destek alma şartlarını karşılayan çiftlerin Balıkesir’de ve aynı hanede olması şartı aranırken başvurusu olumlu sonuçlanan çiftler, destekten bir kez yararlanabilecek. Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın sosyal yardım, Yakın Kart aracılığıyla kadına verilecek.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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