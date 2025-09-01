Yeni haftaya hızlı başlayan altın ve Euro rekor tazeledi

Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın rekor seviyeye yaklaşırken, gram altın 4 bin 614 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 48.31 lira ile rekor kırdı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 3 bin 489 dolar ile rekor seviyeye yaklaşırken, gram altın da 4 bin 614 lira ile tarihi zirvesine ulaştı.

Euro rekor kırdı

Dolar güne 41.14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.10 lira, en yüksek de 41.16 lira seviyesi görüldü. Euro ise tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Euro kuru 48.31 lirayla rekor kırdı.

Trump’ın tarifelerine mahkeme freni

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olduğuna hükmetti. Karar, Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayısta verdiği kararı onayladı. Ancak tarifeler, 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalacak. Bu süre Trump yönetimine Yüksek Mahkeme’ye itiraz hakkı tanıyacak.

ABD’de enflasyon verileri, bu ayın sonlarında bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık indirim bekliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimine desteğini yineleyerek yatırımcı güvenini artırdı.

Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimiyle ilgili dava ise sonuçsuz kaldı. Kararın en erken salı günü açıklanması bekleniyor.

Uzmanlara göre, doların zayıflaması, faiz indirimi ihtimalleri ve siyasi belirsizlikler altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor ve fiyatları rekor seviyelere taşıyor.