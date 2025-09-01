  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Yeni haftaya hızlı başlayan altın ve Euro rekor tazeledi

Yeni haftaya hızlı başlayan altın ve Euro rekor tazeledi

Yeni haftaya hızlı başlayan altın ve Euro rekor tazeledi
Güncelleme:

Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın rekor seviyeye yaklaşırken, gram altın 4 bin 614 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 48.31 lira ile rekor kırdı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yükselişini sürdürdü. Ons altın 3 bin 489 dolar ile rekor seviyeye yaklaşırken, gram altın da 4 bin 614 lira ile tarihi zirvesine ulaştı.

Euro rekor kırdı

Dolar güne 41.14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 41.10 lira, en yüksek de 41.16 lira seviyesi görüldü. Euro ise tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Euro kuru 48.31 lirayla rekor kırdı.

Trump’ın tarifelerine mahkeme freni

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump’ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olduğuna hükmetti. Karar, Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin mayısta verdiği kararı onayladı. Ancak tarifeler, 14 Ekim’e kadar yürürlükte kalacak. Bu süre Trump yönetimine Yüksek Mahkeme’ye itiraz hakkı tanıyacak.

ABD’de enflasyon verileri, bu ayın sonlarında bir faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık indirim bekliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimine desteğini yineleyerek yatırımcı güvenini artırdı.

Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma girişimiyle ilgili dava ise sonuçsuz kaldı. Kararın en erken salı günü açıklanması bekleniyor.

Uzmanlara göre, doların zayıflaması, faiz indirimi ihtimalleri ve siyasi belirsizlikler altını güvenli liman olarak öne çıkarıyor ve fiyatları rekor seviyelere taşıyor.

 

text-ad
Etiketler altın fiyatları Gram altın ons altın faiz indirimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan'dan ortalığı karıştıracak itiraf Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan'dan ortalığı karıştıracak itiraf Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü 6 gündür kayıp olan aile sağ salim bulundu 6 gündür kayıp olan aile sağ salim bulundu Hakkı Alkan saksı fırlattığı çalışanının istediği parayı açıkladı Hakkı Alkan saksı fırlattığı çalışanının istediği parayı açıkladı Fabrikadan kaçırılan malzemeler köyde bulundu Fabrikadan kaçırılan malzemeler köyde bulundu Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da: ''Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübü...'' Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da: ''Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübü...'' Ünlü şarkıcı cenazede gördüklerine dayanamadı; isyan etti! Ünlü şarkıcı cenazede gördüklerine dayanamadı; isyan etti! Cem Küçük'ten Sabancı ailesi için olay ifadeler Cem Küçük'ten Sabancı ailesi için olay ifadeler Ersin Düzen'den Morinho'nun ayrılığıyla ilgili ''yok artık'' dedirten iddia Ersin Düzen'den Morinho'nun ayrılığıyla ilgili ''yok artık'' dedirten iddia
Başkan: Ev Hapsi'nin güzel oyuncusu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Başkan: Ev Hapsi'nin güzel oyuncusu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı MasterChef'teki eleme gecesinde Somer Şef'ten elenen yarışmacıya sürpriz teklif MasterChef'teki eleme gecesinde Somer Şef'ten elenen yarışmacıya sürpriz teklif 81 ilde sığınak inşaatı başlıyor! Detaylar belli oldu 81 ilde sığınak inşaatı başlıyor! Detaylar belli oldu Büyük aşkı ihanet mi bitirdi? Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı suskunluğunu bozdu Büyük aşkı ihanet mi bitirdi? Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı suskunluğunu bozdu 6.0 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Yüzlerce ölü ve yaralı var 6.0 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu: Yüzlerce ölü ve yaralı var Cem Küçük'ten AK Parti iktidarına ters köşe: Demediğini bırakmadı Cem Küçük'ten AK Parti iktidarına ters köşe: Demediğini bırakmadı Fenerbahçe'ye ''Evet'' diyen dünya yıldızı İstanbul'da! Fenerbahçe'ye ''Evet'' diyen dünya yıldızı İstanbul'da! Yağlı güreş etkinliğinde ''Erdoğan'' krizi Yağlı güreş etkinliğinde ''Erdoğan'' krizi Survivor adasının güzeli yeni imajıyla yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı Survivor adasının güzeli yeni imajıyla yaz tatilinde mankenlere taş çıkardı Masaj salonuna fuhuş baskını: Saklandıkları yer şoke etti! Masaj salonuna fuhuş baskını: Saklandıkları yer şoke etti!