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Yeni nesil su sebilleri Bodrum parklarında

Yeni nesil su sebilleri Bodrum parklarında
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Bodrum Belediyesi tarafından ilçede bulunan parklara yeni nesil su sebilleri konuluyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretilen sebiller, Bodrum’da bulunan parklara konularak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni nesil su sebilleri ile plastik kullanımının azaltılması, parkları ziyaret eden vatandaşların sağlıklı ve güvenle su içmeleri hedefleniyor.

İlk etapta Umurca, Turgutreis Şevket Sabancı ve Yalıkavak Engin Büyüksöylemez parklarına konulan arıtmalı su sebillerinin sayısının artırılacağı, parklar dışında yürüyüş yolları, okullar ve meydanlara da yerleştirileceği bildirildi.

İçme suyu doldurma bölümü dışında el yıkama bölümü de bulunan yeni nesil su sebillerinden alınan su örnekleri, düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğü Muğla Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda kontrol ediliyor.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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