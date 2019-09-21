Yeni Şafak'ın otoparkı İBB'ye ait çıktı!

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Topkapı’daki binasının otoparkı olarak kullanılan arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla araziye İSPARK işletmesi kuruldu.

Yeni Şafak özellikle son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan haberlerle dikkat çekiyordu.

Son olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelenecek oyunlarda Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Kutlu ve İskender Pala gibi isimlerin eserlerine yer verilmemesini 'İstanbul'da 28 Şubat hortladı' başlığıyla veren Yeni Şafak'ın haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan yalanlama gelmişti.

Ongun, ‘Şehir Tiyatroları yıllardır olduğu gibi belli aralıklarla oyunlarını yenilemekte. Bu yıl da 10 oyun yenilendi ancak sadece 3 oyun üzerinden maksatlı haberler yapılmakta. Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı Reis oyunu da 2018 başından beri sahnelenmemekteydi. Kamuoyunun bilgisine’ açıklamasını yapmıştı.



