Yenimahalle Belediyesi’nden aşure ikramı

Aşure etkinliklerinde; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu vatandaşları yalnız bırakmadı.

Başkan Yaşar aşure dağıttı

Gazi Mahallesi’nde başlayan etkinlikte aşure almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kendi elleriyle aşure dağıttı. Yenimahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaşar, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aşurenin birlik ve beraberliği temsil ettiğinin altını çizen Fethi Yaşar, "Muharrem Ayı'nda yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını, bu kutsal ayın ülkemizin birlik ve beraberliğine aşure gibi tat vermesini diliyorum. Göreve geldiğim günden beri hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırt etmedim. Kimseyi ötekileştirmedim. Herkese eşit mesafede yaklaştım. Bana oy verdi, vermedi diye ayrım yapmadım. Benim sevdam Yenimahalle sevdası. Gücüm yettiğince Yenimahallelilere faydalı olabilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi.