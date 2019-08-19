SON DAKİKA
3 İLDE ÇOK BÜYÜK OPERASYON !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 19 Ağustos 2019 12:22

Yenimahalle, zaman yolculuğuna hazırlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, eski Yenimahalle’yi nostaljik eşyalar ve fotoğraflarla müzede sergilemeye hazırlanıyor. Mahalle kültürünün yaşatılması için Yenimahallelileri her fırsatta bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, Çınar Sokak’ta bulunan eski Yenimahalle evinin kapısını Başkentlilere açacak.

Yenimahalle, zaman yolculuğuna hazırlanıyor
A+ A-

Yenimahalle kültürünün yaşatılması için restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik Yenimahalle Evi’nde, Yenimahalleliler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.

Evin bodrum katında Yenimahalleliler lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Ev sayesinde eski Yenimahalle yaşantısının izlerini taşıyan eşyaları görme imkanı bulacak olan mahalleliler, hem eski günleri anacak hem de çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi gösterecek.

“Vatandaşlarımız eskileri yâd edecek”

En güzel yıllarının Yenimahalle’de geçtiğinden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Yenimahalle’yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle’de geçti.  Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

yenimahalle
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM