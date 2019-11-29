Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı

Kışın gelmesiyle beraber Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budamaya başladı. Belediye ekipleri, budamadan elde edilen ağaçları kesilip paketleyerek vatandaşların adreslerine götürüyor.Kış boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.

Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kışın gelmesiyle beraber ağırlaşan yaşam şartlarında vatandaşın yükünü biraz olsun hafifletebilmek için yıllardır bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve çok güzel geri dönüşler alındığını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu yıl da sokaklarda budama çalışmalarına başladığının altını çizen Yaşar “Maalesef yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Evlerine odun, kömür alamayan vatandaşlarımız var.Bu çalışmalarımızdan elde edilen ağaçları vatandaşlarımıza dağıtarak, sobalarının tütmesine yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Biriken ağaç ve imkanlarımız ölçüsünde bu dağıtımı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.