Yenimahalle'de çiçeği burnunda yazarlar hikayelerini okudu

Kutlamalar çerçevesinde İstanbul’dan gelen 8 liseli genç, Yenimahalle Fatih İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileriyle çocuk müzesinde bir araya geldi. Gençlerin yazdığı farklı temalardaki hikâyelerin okunduğu programda, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da Yenimahalleli çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Çiçeği burnunda yazarlar, hikayelerini okudu

Aralarında Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın torunu Fethi Can Yaşar’ın da bulunduğu 8 lise öğrencisi kendi yazdıkları hikayeleri öğrencilere okudu. 2C ve 2D sınıfından toplam 45 öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliğinde; Genç yazarların kaleminden çıkan Toplumsal Cinsiyet, Engellilere hoşgörü, Etkili İletişim, Teknolojinin kullanımı, Çevre bilinci ve Dengeli Beslenme temalı 8 ayrı hikaye yine onların sesinden öğrencilere aktarıldı.

Karşılıklı söyleşilerin yapıldığı, şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı etkinlikte; çocuklara hikaye kitapları ve satranç takımından oluşan bayram hediyeleri verildi.

Tüm çocukların doyasıya eğlendiği 23 Nisan programı Etkinlik Atölyesi’nde hep bir ağızdan söylenen 23 Nisan şarkısı ve pasta kesimi ile son buldu.

Liseli gençlerden Başkan Yaşar’a teşekkür

Programın ardından Başkan Yaşar’ı makamında ziyaret eden liseli gençler, böylesine bir organizasyona dahil olmaktan duydukları heyecanı paylaşarak Başkan Yaşar’a teşekkür etti.