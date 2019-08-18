Yenimahalle’de hizmet vatandaşın ayağında

Batıkent, Gazi, Karşıyaka, Ata ve Şentepe Semt Birimi olmak üzere 5 ayrı bölgede Yenimahallelilere hizmet veren semt birimleri, ilçe sakinlerine büyük kolaylık sağlıyor. Vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadan tüm işlemlerini gerçekleştirmelerine fırsat veren semt birimleri, kapılarını 8.00’de açıyor.

Uzun kuyruklara son

Vatandaşların belediye işlemlerini uzun kuyruklarda beklemeden ve hızlıca kendi mahallelerinde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan semt birimlerinde Yenimahalleliler, emlak vergisi ödemeleri, sicil kayıt, emlak beyan kabul işlemleri, çevre temizlik, ilan/reklam vergisi tahsilatları, cenaze işlemleri, nikah işlemleri ve hobi kurs ücretleri ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sorunlara kısa sürede çözüm

Vatandaşın öncelikli ihtiyaçlarını istek ve önerilerini belediyenin ilgili birimlerine anında ileterek bilgi akışını kısa sürede sonuca ulaştırmayı da hedefleyen semt birimleri, sorunların kısa sürede çözümlenmesi için mahalle muhtarlarıyla işbirliği yapıyor. Muhtarları düzenli olarak ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini belirleyen semt koordinatörleri, ayrıca aylık toplantılar düzenleyerek sorunları kısa sürede çözüyor.

“Yeter ki vatandaş mutlu olsun”

Semt birimlerinin belediyeleri temsil ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Vatandaşımız semt birimlerimiz sayesinde belediyeye uğramadan işlemlerini halledebiliyor. Bu bir nevi her mahalleye belediye sarayı yapmaktır. Amacımız yeter ki vatandaşın işi kısa sürede çözülsün, yeter ki vatandaş mutlu olsun, sıra beklemesin, yorulmasın. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.