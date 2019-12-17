Yenimahalleli miniklerden 5 kiloluk dev pizza

Pizza yapmak için belediyenin yemekhanesinde buluşan 220 miniği, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.

Pizzanın ilk sosu Yaşar’dan

Pizza etkinliğinde eğlenceli dakikalar yaşayan minikler, elleriyle hamur açıp istedikleri malzemelerle kendilerine lezzetli pizzalar yaptı. Ayrıca minikler, Başkan Yaşar ile birlikte 5 kilo ağırlığında 1 metrelik bir de dev pizza yaptı.

Pizzanın hamuruna ilk sosu döken Yaşar, daha sonra miniklerle malzemeleri hamura dökerek pizzayı tamamladı. Çocuklar pizzalar piştikten sonra kendi el emekleri olan pizzaları afiyetle yedi.

“Çocuklarımız eşit şartlarda yarınlara hazırlansın istiyoruz”

Miniklerin heyecanına ortak olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Etkinlik sayesinde çocuklar hem yaratıcılıklarını hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Okullarımızda çocuklarımıza tam donanımlı bir şekilde eğitim vermeye çalışıyoruz. Bir yerel yönetici olarak yetki alanımızda olmamasına rağmen devlet okullarına da boya, temizlik gibi genel ihtiyaçlarının yanında sosyal ve kültürel alanlarda çocuklarımızın eksik kalmaması için destek veriyoruz. Çocuklarımız özel okul, devlet okulu ayrımı olmaksızın eşit eğitim görsün, temiz ve güvenli okullarda yarınlara hazırlansın istiyoruz” dedi.