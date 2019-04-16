Yenimahallelilerden Yaşar’a tebrik ziyareti

Göreve geldiği günden beri vatandaşa fayda sağlayan hizmetleri için Başkan Yaşar’a teşekkür eden ilçe sakinleri “Yenimahalle’yi Türkiye’de adından söz ettiren bir ilçe haline getirdiniz. İlçemizin dört bir yanında Yenimahalle Belediyesi’nin yaptığı, kültür, sanat, spor ve birçok alanda halkın yoğun ilgi gösterdiği merkezler bulunuyor. Çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yarattığınız için Yenimahalleliler olarak sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Vatandaşın sevgisini kazanmak kolay değildir”

10 yılı aşkın süredir Yenimahalle’ye hizmet ederek, ilçe sakinlerinin yaşadığı sıkıntılara yetki çerçevesi içerisinde çözüm bulmak amacıyla projeler üretildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle ve Ankara için güzel bir dönem olacak. Büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalışarak vatandaşa yerinde ve zamanında hizmet götüreceğimize yürekten inanıyorum. 31 Mart yerel seçimi sonucunda vatandaşımız 238 binin üzerinde oy vererek, bize tekrar yetki verdi. Oy veren, oy vermeyen ayrımı yapmadan tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm ilçe sakinlerine vermiş olduğumuz sözlerin tamamını yerine getireceğiz. 10 yıldır vermiş olduğumuz sözleri tutarak, başımız dik, vatandaşımızla birlikte ilçemizi yönetiyoruz. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Yenimahalle genelinde bu zorlu süreçte bana destek olan, çalışmalarımıza katkı sunan tüm ilçe sakinlerine teşekkür ediyorum. Vatandaşın sevgisini kazanmak kolay değildir ve en üstün makamdan çok daha değerlidir” diye konuştu.