YENİMEK ürünleri Nallıhan Festivali'nde

YENİMEK kursiyerleri ve Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma Evi sakinlerinin yıl boyunca üretmiş olduğu el emeği göz nuru ürünler, 7. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivalinde kurulan stand aracılığı ile ziyaretçilere sergilendi.

Geleneksel Türk El Sanatları festivale damga vurdu

Ankara’nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, festivalde sergilenen çeşit çeşit iğne oyaları, keçeden yapılmış çanta, ebru, kolye, bileklik, doğal ürünlerden yapılan sabun ve mum, kapı süsleri, tesbih gibi geleneksel Türk el sanatlarına ait 200’e yakın el emeği ürüne yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanında hem yöresel ürünleri hem de bölgeye özgü yemekleri tadan başkent sakinleri, YENİMEK standında sergilenen Türk el sanatları ürünlerini merakla inceledi.

“YENİMEK ile vatandaşımız meslek ediniyor”

YENİMEK yalnızca hobi kursları değil vatandaşın meslek edinerek ailesine katkı sağladığı merkezlerdir diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle genelinde 20 noktada, 110 branşta, 20 bin kursiyere eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayan ilçe sakinleri, hem meslek ediniyor hem de boş vaktini verimli geçiriyor. Kurs merkezlerimizde bir aile ortamı var. İnsanlar bir araya geliyor, arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri pekiştiriliyor. Yıl boyunca vatandaşlarımıza eğitim hizmeti veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz tarafından üretilen el emeği ürünler, YENİMEK merkezlerinin başarılı ve vatandaşa fayda sağlayan bir eğitim yuvası olduğunun kanıtıdır” dedi.