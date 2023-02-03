Yerçekimine meydan okuyan uçan Fransız Forgetmat Beşiktaş'ta

Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget, namıdiğer Forgetmat’ın “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi, Institut français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle dün akşam Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın büyüleyici ortamında sanatseverlere kapılarını açtı.

Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget, namıdiğer Forgetmat’ın “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi, Institut français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle dün akşam Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın büyüleyici ortamında sanatseverlere kapılarını açtı.

Milyonlarca insan tarafından izlenen video ve fotoğraflarıyla, “Uçan Fransız” olarak anılan sanatçı Mathieu Forget, “Yolculuğa davet #4” adlı sergisini dün akşam gerçekleştirdiği, etkileyici canlı performansıyla İstanbullularla buluşturdu. Institut français Türkiye’nin daveti ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı. Uğurhan Akdeniz'in açılış etkinliği için özel olarak hazırladığı performansında Forgetmat’e sema gösterisiyle Alper Akçay ve Neyzen Burak Malçok eşlik etti.

"Farklı Bir Atmosfer Yaşandı"

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan sanatçı, Türkiye'ye her zaman çok büyük bir ilgisinin olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Türkiye gerçekten büyüleyici güzelliklere sahip bir ülke. İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Bodrum ve Kapadokya’ya kadar eşsiz mekânlara konuk oldum. Bu gece de burada heyecan verici bir ortam vardı. Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nın mistik havası ve izleyenlerin coşkusu gerçekten çok farklı bir atmosferin oluşmasına neden oldu. Beşiktaş Belediyesi'ne bu ortamın oluşmasındaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Mathieu Forget Kasım 2021’de, Institut français’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelmiş, ülkenin en önemli kültürel varlıklarının bulunduğu yerlere misafir olmuştu. Sanatçı, zamanı askıya alarak, koreografisini gerçekleştirirken o alanların güzelliklerini öne çıkardı. Gerçeküstü ve şiirsel bir anlatımla sahnelediği Tuz Gölü, sanatçının sembolleşen çalışmaları arasında yerini aldı.

“Yolculuğa davet #4” sergisi 27 Şubat’a kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilir.