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Yerel seçimler öncesinde İBB'ye yönelik bir saldırı daha

Yerel seçimler öncesinde İBB'ye yönelik bir saldırı daha
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Bayrampaşa’da bulunan İSPARK’a ait ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otopark’ında akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yaklaşık 15 araca taşlı saldırı yapıldı. Saldırıda yaklaşık 15 araç zarar gördü.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan  İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İSPARK’a ait Muzaffer Öztekin Zemin altı Otoparkı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaklaşık 15 araca taşlarla vurarak hasar verdi.  Bazı araçların camlarına taşlarla vurulurken bazı araçlarında dikiz aynaları sökülmüş halde bulundu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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